Razmišljajte drugače – Pridite na MOS!

Letos vas MOS vabi, da skočite iz okvirov in razmišljate drugače. Prireditev bo ponudila edinstveno priložnost za odkrivanje novih idej, inovacij in poslovnih priložnosti, ki jih je mogoče najti le na tem tradicionalnem stičišču slovenskega in mednarodnega gospodarstva.

MOS 2024 bo predstavil več kot 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami, ki bodo obiskovalcem ponudili priložnost, da spoznajo najnovejše trende, produkte in storitve. Letos se pričakuje več kot 65.000 obiskovalcev, kar pomeni obilo priložnosti za navezovanje stikov, sklepanje poslov in pridobivanje novih znanj.

Pester program in novosti na MOS 2024

FOTO: MOS

Letošnji MOS bo razdeljen na pet glavnih segmentov, ki bodo zajeli najrazličnejša področja:

MOS DOM : vse o trajnostnih energetskih rešitvah, gradnji in obnovi bivalnega okolja,

: vse o trajnostnih energetskih rešitvah, gradnji in obnovi bivalnega okolja, MOS TURIZEM : predstavitev turističnih destinacij, kulinaričnih dobrot ter trajnostnega in zelenega turizma,

: predstavitev turističnih destinacij, kulinaričnih dobrot ter trajnostnega in zelenega turizma, MOS TEHNIKA IN DIGITALIZACIJA : prikaz napredne opreme, tehnologij in digitalnih rešitev za pametno prihodnost,

: prikaz napredne opreme, tehnologij in digitalnih rešitev za pametno prihodnost, MOS B2B : priložnosti za poslovno sodelovanje, mreženje in karierni razvoj,

: priložnosti za poslovno sodelovanje, mreženje in karierni razvoj, MOS PLUS: ponudba raznovrstnih izdelkov in storitev za vse obiskovalce ter e-mobilnost.

Poleg bogatega sejemskega dogajanja bo MOS 2024 ponudil tudi številne spremljevalne prireditve, med katerimi posebej izstopajo MOS Business Days. Ti dnevi bodo namenjeni podjetnikom, ki želijo izboljšati svoje poslovanje, se učiti od strokovnjakov in odkrivati nove poslovne priložnosti. V okviru MOS Business Days bodo zanimiva predavanja, delavnice in posveti, ki bodo podjetjem omogočili, da nadgradijo svoje znanje in se pripravijo na izzive prihodnosti.

Doživetje za vso družino

FOTO: MOS

MOS ni le poslovna prireditev, ampak tudi prostor za družinsko zabavo. V atriju sejemskega prostora bo organiziran pester program za otroke, s številnimi aktivnostmi, ki bodo poskrbele za nepozabno doživetje najmlajših obiskovalcev. Poleg tega bo v Dvorani A pripravljena galerija Baby Center, kjer bodo starši našli pestro izbiro izdelkov za najmlajše.

Ne zamudite priložnosti

FOTO: MOS

Ne glede na to, ali ste podjetnik, iskalec zaposlitve, inovator ali preprosto radoveden obiskovalec, MOS 2024 ponuja nekaj za vsakogar. Zapišite si datum in se pridružite množici tistih, ki bodo septembra odkrivali nove priložnosti in razširjali svoja obzorja na 56. MOS na Celjskem sejmu.

Naj vas radovednost vodi k novim odkritjem.

