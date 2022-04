Na ljubljanskih Žalah bodo v četrtek pospremili k poslednjemu počitku Vero Dedijer, vdovo srbskega novinarja, politika in zgodovinarja Vladimirja Dedijerja, biografa Josipa Broza - Tita in raziskovalca vojnih zločinov. Beograjski intelektualec in mislec svetovnega kova, ki je prijateljeval tudi z znamenitim filozofom Jeanom-Paulom Sartrom je že kmalu po drugi svetovni vojni padel v nemilost pri tedanji komunistični oblasti, bil obsojen na zaporno kazen in se po njej preselil v ZDA. Od nje se bodo poslovili prihodnji četrtek. Foto: dejan Javornik Leta 1954 se je kot urednik beograjskega čas...