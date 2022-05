Razkrivamo, kateri minister je lani prevozil največ in kdo ima največ avtomobilov lasti

Slovenci smo na svoje jeklene konjičke zelo navezani. Preverili smo, kako je z lastniškimi vozili ožjem delu državnih služb in ministrstev. So svoja vozila v zadnjih letih posodobili? Koliko so v povprečju stara vozila? Koliko kilometrov naredijo letno? Kaj vozi posamezni minister? Objavljamo podatke za posamezno ministrstvo ali službo javne uprave.

Skoraj vsa ministrstva so vsaj nekoliko lani posodobila svoj vozni park. O električnem vozilu v voznem parku poročajo le na ministrstvu za zdravje in na generalnem sekretariatu vlade, ko so lani kupili renault zoe.

Po hitri oceni sodeč je lani največ kilometrov prevozila limuzina BMW 520 zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja. Z njim naj bi lani prevozil okoli 55.000 kilometrov. Najvejč vozil uporablja obrambni minister Matej Tonin in sicer štiri, minister Zdravko Počivalšek in minister Cigler Kralj po dva, ostali po enega.

Največ vozil v lasti ima ministrstvo za notranje zadeve.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (minister Janez Cigler Kralj):

Ministrstvo ima skupaj 14 službenih vozil, 16 službenih vozil ima projektna enota ministrstva, skupaj torej 30. Povprečna starost vozil je pet let, v povprečju pa eno vozilo prevozi 8208 km na leto.

V lanskem letu je največ kilometrov prevozil avtomobil znamke BMW, letnik 2015, ki ga za službene obveznosti uporablja minister Kralj, in sicer 32.682 km (skupaj jih ima 168.422 prevoženih). Minister ima v osebni uporabi tudi VW Sharan, letnik 2015, s katerim je lani prevozil okoli 21.000 km.

Lani so se na ministrstvu največ vozili še z renaultom Megane, letnik 2018, 31766 km (52001 – 83767) in Opel Astro, letnik 2015, (113737 – 139781) 26044 km, (113737 – 139781).

Najmanj kilometrov so lani naredila avtomobili znamke renault: renault Clio, letnik 2021 1168 km, Renault Clio, letnik 2021, 1522 km in Renault Megane, letnik 2018, 1495 km ((51962 – 53457)

V voznem parku ministrstva so Toyota Prius (2008), letnik 2015 - 1x VW Sharan, 1x BMW, 1x Opel Insignia, 2x Opel Astra, letnik 2017 - 16x Peugeot 208 ( projektna enota ministrstva), letnik 2018 - 4x Renault Megane, letnik 2019 - 1x Peugeot 308, letnik 2021 - 1x Toyota Rave, 2x Renault Clio.

Inšpektorat RS za delo (glavni inšpektor Jadranko Grlić)

Inšpektorat RS za delo (IRSD) ima 47 službenih vozil, 2 službeni vozili ima Projektna enota IRSD, skupaj 49. Povprečna starost službenih vozil IRSD je 5,4 let, trinajst jih je Službena vozila so v letu 2021 skupaj prevozila 219.348 km, povprečje na vozilo je 4.874 km.

Največ prevoženih kilometrov ima vozilo Renault Megane, ki ga vozi glavni inšpektor Grlič, in sicer letnik 2018, skupaj prevoženih 177.036 km.

V voznem parku inšektorata so: 32x Renault Clio, 3x Renault Megane, 1x Kia Ceed, 7x Škoda Fabia, 2x Dacia Sandero, 1x Renault Fluence in 1x Renault Twingo

Na inšpektoratu pravijo, da vozilo nujno potrebujejo za nadzore na terenu. Kljub velikemu številu avtomobilov, ki jih imajo v lasti, pa se zdi, da bi jim še kakšen prišel prav. Približno imajo na voljo en avto na dva inšpektorja.

Minister Počivalšek se je najprej vozil z AUDI A8 3.0 (letnik 2004), ki ga bodo zaradi obrabe in popravil dali v odprodajo. Trenutno ministra po službenih poteh vozita dva voznika, in sicer z AUDI A8 3.0 (letnik 2017) in AUDI A8 3.0 (2021), ki so ga kupili lani po poplavi njegovega avtomobila. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima 27 vozil, trije organi v sestavi njihovega ministrstva pa naslednjih 46 – Tržni inšpektorat (TIRS) 39, Urad za meroslovje (MIRS) 5 in Urad za intelektualno lastnino (UIL) 2. Vozila so v povprečju stara 5,6 let.

Najstarejše vozilo je staro 18 let in je znamke Audi, lani pa so kupili dve vozili znamke Renault in eno vozilo znamke Audi.

Minister Počivalšek uporablja Audi A8 3.0. TDIqUATTRO. Kot so nam pojasnili je imel sprva v uporabi AUDI A8 3.0 TDIqUATTRO (letnik 2004), za katerega bodo glede na obrabo, starost avtomobila in strošek potrebnih popravil dali v odprodajo. Trenutno ministra po službenih poteh vozita dva voznika, in sicer z AUDI A8 3.0 TDIqUATTRO (letnik 2017) ter z avtomobilom AUDI A8 3.0 TDIqUATTRO (2021), ki so ga kupili lani po poplavi, zaradi katere je bil Audi A6 3.0 TDI quatro (letnik 2015) ne vozen in odprodan.

Največ kilometrov so lani prevozila vozila MIRS in sicer v povprečju 18.532 na vozilo, sledijo UIL s 15.700 km, ministrstvo s 7900 km in TIRS s 6200 km na leto.

V Voznem parku ministrstva so: MGRT: 8 Volswagen, 1 Toyota, 2 Škoda, 11 Renault, 2 Opel, 3 Audi. TIRS: 14 Opel, 2 Peugeot, 20 Renault, 3 Škoda. MIRS: 3 Citroen, 2 Opel. UIL: Opel in Renault.

Ministrstvo za finance (Andrej Šircelj)

Vozni park finančnega ministrstva. FOTO: Zajem Zaslona

K njim spadajo še Furs z 262 vozili, Uprava RS za javna plačila (UJP) z osmimi vozili in povprečno starostjo šest le, Urad za preprečevanja pranja denarja (UPPD) z enim vozilom Seat Leone 2019, Urad za nadzor proračuna (UNP) z Renaultom Megan letnik 2013 in je lani prevozil 20.000km Urad za okrevanje in odpornost (URSOO) z Laguno Landotir letnik 2010, ki ga je lani prevzelo od ministrstva za finance.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (ministrica Simona Kustec)

Ministrszvo za izobraževanje ima v svojem voznem parku 20 vozil, dva organa v sestavi pa še šest - inšpektorat za šolstvo pet in Urad za mladno enega. Vozila izključno ministrstva so v povprečju stara enajst let, v povprečju pa so lani prevozila 16,951 km na vozilo.

Najstarejše vozilo je letnik 2010 Renault Megan 1,6 s 172.495 kilometri in ima posledično tudi največ prevoženih kilometrov. Lani so s tem vozilom naredili 3132 kilometrov. Največ kilometrov je lani prevozil avtomobil Peugeot 407 2,0 ( 2010) 44,006 km., sledijo Renault Megane 1,5 (letnik 2018) , in sicer 39.442, sledi Renault Clio (2003), sledi Renault Megan 1,5 (2017) s 38,613 km.

Ministrica Kustečeva se vozi z limuzino v voznikom BMW 520 d, letnik 2017 in je lani prevozilo 20.750 km. Konec marca je imel avto prevoženih skupaj 112.000 kilometrov. Za prevoz državnih sekretarjev z voznikom ministrstvo uporablja avto Renault Talisman 1,7 DCI (2019) 12.593 km.

V voznem parku ministrstva so: 9x Renault Megane, 1x Renault Clio, 1x Rwnault Kangoo, 1x Fiat Bravo, 1x Toyota Prius, 1x Peugeot 407, 2x Kia Ceed, 1x BMW 520d, 2x Renault Talisman, 1x Seat Leon.

Inšektorat za šolstvo uporablja Renault Kadiar, Senic, Megane in Škodo Kodiaq, v povprečju stare 2017, Urad za mladino renault clio 1,5 letnik 2003.

Lani so na ministrstvu dobili dva nova avtomobila in sicer Renault Talisman 1,0 in Kio Ceed 1,0.

Ministrstvo za javno upravo (minister Boštjan Koritnik)

Ministrstvo za javno upravo ima 41 vozil, ki so v povprečju stara 7,34 leta in so lani v povprečju prevozil 11.000 km. Najstarejša so tri vozila, ki so stara 19 let, to sta renault Clio in renault kangoo). Lani so kupili pet vozil in sicer 1x renault clio in 4 vozila citroen berlingo. Največ kilometrov ima prevoženih VW z 181.260 kilometri.

V Voznem parku imajo 22 vozil znamke Renault, 7 vozil Citroen, 1kombi Mercedes, 2 vozili VW, 2 vozili KIA, 1 vozilo Chevrolet, 1 vozilo Seat, 4 vozila Ford, 1 vozilo BMW 520d, letnik 2015, ki ga uporablja minister Koritnik.

Ministrstvo za kulturo (minister Vasko Simoniti)

Na ministrstvu za kulturo imajo osem službenih vozil. Renault Clio, letnik 2005, Renault Kango, letnik 2011,Toyota Auris, letnik 2015, Wolksvagen Passat, letnik 2014, Renault Megane, letnik 2017, BMW D 520, letnik 2018, Škoda Codiak, letnik 2019 in Renault Clio, letnik 2021. V povprečju so vozila stara 7 let.

V povprečju s službenim vozili zaposleni prevozijo približno 23. 000 kilometrov na leto, v zadnjem letu zaradi covida nekoliko manj, so nam sporočili. Letos je največ kilometrov prevozil VW passat letnik 2017 in sicer 10.807 km.

Na inšpektoratu uporabljajo Škodo Kodiaq 2.0 letnik 2019. Lani so z njo prevozili 63.370 km.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (odstopli Jože Podgoršek)

Na ministrstvu imajo skupaj 17 službenih vozil, od letnika 2014 do 2021. V povprečju so stara štiri leta in so lani prevozila v povprečju 10.000 km.. Najstarejše službeno vozilo je letnik 2014 in sicer znamke Škoda Superb Elegance. Najnovejša službena vozila so letnik 2021 in sicer Peugeot 2008/100/elek., Kia Sportage 1,6 in BMW 320i.

V voznem parku sta 2 vozili Kia, dve voziki Volkswagen, pet Škod, štiri Renaulti, dva opla, 1 citroen in 1 BMW. Minister Podgoršek ima v stalni uporabi vozilo Škoda Superb Elegance, za prevoz z voznikom pa se večinoma uporablja vozilo Škoda Superv Ambition 2.0 TDI.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP):

AKTRP ima 10 službenih vozil, ki so v povprečju stara 4,4 leta. Najstarejše vozilo je Škoda Yeti in je staro sedem let (prevoženih 171.000 km), najnovejše vozilo bo letos staro eno leto in je Kia Sportage. Deset službenih vozili je v letu 2021 prevozilo 231.000 km (povprečno 23.100 km/vozilo).

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR):

UVHVVR ima 174 službenih vozil in so letnik 2004 do 2021. Najstarejši vozili sta letnik 2004 in sicer 2 vozili Renault Clio. Najnovejša vozila so letnik 2021 in sicer: 1 vozilo Citroen Berlingo, 2 vozili Fiat Panda, 3 vozila Renault Zoe, 21 vozil Renault Clio. 174 vozil je v letu 2021 prevozilo 762.735 km (približno 4358 km/na vozilo).

V voznem parku imajo 154 renaultov, tri forde, dva volkswagna, eno škodo, 11 fiatov, dacio, seata in enega citroena. Največ prevoženih kilometrov ima Renault Laguna, 242.000 km.

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR):

IRSKGLR ima 43 službenih vozil, ki so v povprečju stara 7,3 let. Najstarejši so znamke Renault Clio, starost teh je 15 let - 2 vozili; 14 let - 5 vozil in 13 let - 1 vozilo. Najnovejših službenih vozil je 5: Renault Clio, letnik 2021 - 3 vozila; Dacia Sandero, letnik 2019 - 1 vozilo in Škoda Kodiaq, letnik 2019 - 1 vozilo. Ostala službena vozila, teh je 30, so v starosti od 4 - 12 let.

43 vozil je v letu 2021 prevozilo približno 395.854 km, kar pomeni 9.205 km/vozilo. V voznem parku so 27 renaultov, enajst dacia, tri citroeni, en suzuki in ena škoda. Največ kilometrov ima vozilo Renault Clio, 184.842 km.

Ministrstvo za okolje in prostor (minister Andrej Vizjak)

Ministrstvo za okolje in prostor ima 15 službenih vozil, ki so v povprelju stara sedem do osem let in so lani naredila okoli 11 tisoč kilometrov. Najnovejši avtomobil na Ministrstvu za okolje in prostor je trenutno Nissan X-Trail, letnik 2020, najstarejše vozilo pa je staro 15 let (Mercedes Benz E230).

V voznem parku so 4 vozila znamke Toyota, 2 vozili znamke KIA, 2 vozili znamke Opel, 3 vozila znamke Renault ter po 1 vozilo znamk Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz in Nissan. Največ prevoženih kilometrov avtomobil Audi A6, ki ima prevoženih 426874 km.

Minister Vizjak ima v uporabi službeno vozilo Audi A6 3.0 TDI, letnik 2011.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV)

Direkcija Republike Slovenije za vode ima v lasti 39 službenih vozil.Povprečna starost službenih vozil Direkcije Republike Slovenije za vode je približno 8 let. Najstarejše vozilo je znamke Renault Clio, letnik 2004. Najnovejša vozila so letnik 2021, znamke Kia Ceed (1x) in znamke Renault Clio (4x).

Vozni park: 16x službena vozila znamke Renault, 4x Megane, 10x Clio, 1x Laguna, 1x Captur, 10x službena vozila znamke Dacia – Duster, 4x službena vozila znamke Opel – Corsa, 3x službena vozila znamke Volkswagen – Tiguan, 2x službena vozila znamke Fiat, 1x Doblo cargo, 1x Sedici, 1x službeno vozilo znamke Škoda – Kodiaq, 1x službeno vozilo znamke BMW – 252xe, 1x službeno vozilo znamke Kia – Ceed, 1x službeno vozilo znamke Seat – Leon.

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV)

URSJV ima tri službena vozila, od tega eno v stalni uporabi predstojnika in so v povprečju stara pet let, v zadnjem letu pa je posamezno vozilo opravilo okoli 15.000 km. Najstarejši sta škoda in kia, sta stari vsako po šest let. Največ prevoženih kilometrov na URSJV ima Škoda, in sicer 103.000 kilometrov.

Agencija RS za okolje (ARSO)

V voznem parku ARSO trenutno razpolagajo s 25 službenimi vozili, ki so v povprečju stara 8 let. Najstarejša vozila so Mercedes Benz Sprinter 313, letnik 2005 in Ford Ranger 2.5, TD, letnik 2006. Lani so kupili tri nove avtomobile: vozilo znamke Kia Ceed SW 1,0 T-GDI LX Urban ISG, Mitsubishi Pick Up 2.5 / DCI 4x4 in Renault Megane E-tech plug-in Hybrid. V zadnjem letu je bilo v sklopu voznega parka ARSO prevoženih povprečno 395.706 km.

V voznem parku imajo 10 Volkswagnov, štiri renaulte, tri nissane, tri škode, dva marcedesa, forda, kio in mitsubishi.

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP)

V avtoparku IRSOP imajo v uporabi 73 vozil. Najstarejši vozili sta letnik 2007 Dve vozili - Renault Laguna in Opel corsa. Lani so dobili tro nova vozila - Renault Clio 3X, KIA Sportage in Peugeot 2008 1X. Povprečna starost vseh je 6,5 let, ki v povprečju prevozijo 8,115 kilometrov. Največ prevoženih km ima Škoda Superb (273.000km).

V voznem parku imajo 41 Opel Cors, eno Opel Mokko, deset vozil Škoda Fabia, pet Škod Kodiaq, eno vozilo Škoda Superb; en BMV I3, Renault Laguno, 10 Renaultov Clio; 1 vozilo Dacia Duster, enega Peugeota 2008 in 1 vozilo KIA Sportage.

Vozni park ministrstva za notranje zadeve. FOTO: Zajem Zaslona

Ministrstvo za notranje zadeve z organoma v sestavi (Policija in Inšpektorat RS za notranje zadeve) je imelo na dan 30. april 2741 prevoznih sredstev. Njihova povprečna starost je 6,8 leta, v zadnjem letu pa so opravila 15.281 km. Najstarejši vozili sta vozilo Suzuki, letnik 2001, in vozilo Renault, letnik 2001, najnovejših pa je 20 vozil Toyota, letnik 2022.

Minister se vozi z Audijem A4.

V voznem parku 701 Renault, 581 Volkswagnov, 578 pkod, 144 toyot, 134 vozil BMW, 98 vozil Seat, 90 citroenov, 84 peugeotov, 106 ostalo, 66 oplov, 38 audijev, 24 fordov, 22 hond, 22 vozil kia, 21 mersedesov, 17 nissanov, pet vozil land rover, pet yamah, tri suzukuje, eno gilero in en piaggo. Največ prevoženih kilometrov ima vozilo Škoda, letnik 2007, ki je imelo na dan 30. 4. 2022 477.643 km.

Minister za obrambo uporablja: Renault Trafic kombi, MB V 300 kombi, Toyota Land cruiser 2.8 TDI (terensko vozilo), BMW x drive 530 (osebno vozilo). FOTO: Leon Vidic/delo

Ministrstvo za obrambo (brez Slovenske vojske) ima na dan 9. 5. 2022 skupaj 456 vozil s civilno registrsko oznako, od tega 290 osebnih vozil. Slovenska vojska ima 416 vozil za splošne namene.

Osebna vozila ministrstva (brez Slovenske vojske) so v zadnjem letu prevozila 1.795.197 km, v povprečju na osebno vozilo 6190,33 km. Vozila Slovenske vojske so leta 2021 prevozila 6.328.863 km. V povprečju je posamezno osebno vozilo Slovenske vojske prevozilo 14.033 km. V Slovenski vojski je v letu 2021 največ kilometrov (46.809) prevoženo z vozilom renault megane 1.5 DCI, letnik 2015.

V povprečju so osebna vozila Ministrstva za obrambo (brez vozil Slovenske vojske) stara 6 let. Najstarejše vozilo je Mitsubishi Pajero, letnik 1990. Novih vozil, letnik 2021, je 51, in sicer Kia 21 vozil, Renault 7 vozil, Citroen 6 vozil, BMW 3 vozila.

Vozila Slovenske vojske so v povprečju stara 11 let. Najstarejše vozilo je VW Golf 1.4 CL, letnik 1995. Najnovejša vozila so letnik 2021.

Ministrstvo (brez Slovenske vojske) ima med znamkami avtomobilov najbolj zastopane naslednje: Renault 175 vozil, Citroen 31 vozil, Opel 22 vozil, Kia 21 vozil, Škoda 16 vozil.

Slovenska vojska ima v svojem avtoparku naslednje znamke vozil: Renault 352 vozil, Citroen 41 vozil, Opel 6 vozil, Ford 3 vozila, Škoda 1 vozilo, Chevrolet 2 vozili, Honda Oddyssey 1 vozilo, MB Sprinter 1 vozilo in VW 9 vozil.

V upravnem delu ministrstva ima največ prevoženih km osebno vozilo Renault Megane, letnik 2007, in sicer 326.459 km.

Minister za obrambo uporablja: Renault Trafic kombi, MB V 300 kombi, Toyota Land cruiser 2.8 TDI (terensko vozilo), BMW x drive 530 (osebno vozilo).

Ministerstvo za pravosodje (minister Marjan Dikaučič)

Ministrstvo za pravosodje ima v lasti 9 vozil, Uprava RS za probacijo (UPRO) 13, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) pa 109 vozil (večji delež teh vozil je specialnih, namenjenih prevozu zaprtih oseb - obsojencev in pripornikov - ob spremstvih v zunanje ustanove: sodišča, bolnišnice, centre za socialno delo, uprave enote in drugam.

V povprečju so vozila Ministrstva za pravosodje stara 5 let, vozila UPRO pa 4 leta (letnik 2018). Najnovejši vozili sta letnik 2021, znamke Citroen, najstarejše vozilo pa je letnik 2012, znamke Volvo. Najnovejša vozila URSIKS-a so letnik 2021, znamk Kia, Citroen in Renault (4 vozila), najstarejše vozilo URSIKS-a pa je letnik 1999, znamke Peugeot.

Povprečje prevoženih kilometrov z vozili na MP na letni ravni je 21.000km. Povprečje prevoženih kilometrov z vozili na UPRO na letni ravni je 10.000 km, na URSIKS pa 9.000 km.

Ministrstvo za pravosodje ima v voznem parku predvsem avtomobile znamke Škoda, Volkswagen, Renault, Volvo, Audi, Citroen. UPRO: Renault, Volkswagen in URSIKS: Renault, Kia, Citroen, Peugeot.

Največ prevoženih kilometrov ima vozilo VOLVO XC60, letnik 2012, in sicer 132.000km, na URSIKS pa Renault Kangoo, letnik 2005 - 408.000km.

Minister Dikaučič za službene poti uporablja AUDI, A6 3.0 TDI Q AUT, letnik 2018.

Ministrstvo za zdravje (minsiter Janez Poklukar)

Minsiter uporablja službeni avtomobil s šoferjem in sicer BMW 520D XDRIVE limuzina, letnik 2017. V lanskem letu je prevozil čez 55.000 km. Na ministrstvu je najstarejše vozilo letnik 2010 Volkswagen passat s 253.310 prevoženimi kilometri. V lasti imajo 15 vozil, ki so v povprečju stara 2017. Največ so jih nakupili med letoma 2017 in 2018. Najmlajši sta Škoda Kodiaq, letnik 2019 in s prevoženimi 25.000 in 45.000 kilometri.

V voznem parku imajo peugeot, tri škode, volkswagen, dva toyota, bmw, tri hyundai, štiri renaulte, id tega en električni zoe.

FOTO: Zajem Zaslona

Zdravstveni inšpektorat

Zdravstveni inšpektorat ima v lasti 56 vozil, v povprečju letnik 2014 in so lani v povprečju prevozila čez 6000 km na vozilo. Vozni park si obnavljajo vsako leto. Med letoma 2020 in 2021 so nakupili 18 novih vozil in vse znamke renault clio zen in clio limited. Imajo tudi električni avtomobil renault zoe, kjer pa piše, da baterija ni v najemu. Daleč najmanj kilometrov od vseh 56 vozil sta naredila najnovejši vozili renault clio zen in sicer 219 in 713 km.

Ministrstvo za zunanje zadeve (minister Aleš Logar)

Ministrstvo ima 20 službenih vozil, diplomatska in konzularna predstavništva (DKP) jih imajo skupaj 74.

Povprečna starost vozila na Ministrstvu za zunanje zadeve je 5,9 let, na diplomatskih in konzularnih predstavništvih pa je povprečna starost vozil 3,5 leta. Najstarejše vozilo, ki se nahaja na DKP-jih je staro 16 let in se nahaja na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Ankari. Znamka vozila je Mercedes E280. Najstarejše vozilo na Ministrstvu za zunanje zadeve pa je Renault Kangoo. Vozilo je staro 15 let. Najnovejše vozilo na MZZ-ju je Citroen e-Jumpy, letnik 2021, na DKP je BMW 520i, letnik 2021

V povprečju je bilo s službenimi vozili v zadnjem letu narejenih 7450 kilometrov.

V voznem parku MZZ je 26 BMW, 11 škod, 10 mercedesov, devet audijev, sem volkswagnov, sedem toyot, štirje renaulti, tri vozila iveco, trije volvoti, trije hyundai, dva lexusa in po eno vozilo Kia, Citroen, Lincoln, Lexus, Nissan, Fiat, Mahindra, Honda.

Ministra vozijo z vozilom BMW 730 Ld.

Generalni sekretariat vlade

Na generalnem sekretariatu vlade imajo v lasti 22 vozil. Najstarejši je renault master, letnik 2020 s prevoženimi 74 tisočimi kilometri. Največ prevoženih ima BMW 7, letnik 2015, s 172.195 km. Najmanj prevoženih imata mercedes benz in električni avtomobil renault zoe, oba letnik 2021, s okoli 1300 prevoženih kilometrov v lanskem letu.

Kabinet predsednika vlade (predsednik vlade Janez Janša)

V KPV imajo trenutno 6 avtomobilov. Dva avtomobila (Opel Insignia in Renault Megane) sta v postopku prodaje. FOTO: Zajem Zaslona

Protokol

Na protokulu imajo štiri vozila. Najstarejši sta renault megane letnik 2011 in 2013, sledi Škoda Octavia 2018, in najnovejše vozilo BMW 520 d, ki so ga prevzeli šele v letu 2022. Povprečna starost vozil Protokola RS je 7,5 let. Lani so največ kilometrov prevozili s Škodo Octavio in sicer, 22.000 km.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (minister Zvone Černač)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ima v lasti 7 vozil, ki so v povprečju stara 7,5 let in letno prevozijo okoli 17.000 km. Vozila v lasti SVRK 3 Renault Megane, 2 Peugeot 301, 1 Toyota Prius in 1 Ford C-Max.

Med njimi je najstarejše vozilo Renault Megan z 11 leti, ki ima tudi največ prevoženih km, in sicer 269.985. To vozilo uporablja minister Zvone Černač.

Med novejšimi avtomobili sta dve vozili znamke Renault Megane – letnika 2018 in 2020.

Urad vlade za komuniciranje

Urad Vlade RS za komuniciranje ima dva službena avtomobila: Renault Grand Scenic, junij 2015, trenutno število km 128.453 (letno povprečje 18.000 km); Citroen Grand C4 Spacetourer, oktober 2021, trenutno število km 12.829 (letno povprečje še ni znano, bo pa verjetno do oktobra 2022 opravljenih 22.000 km).

Urad vlade za narodnosti

Urad nima svojih vozil in za potrebe službenih obveznosti v delih države, kjer živita obe narodni skupnosti in kjer živijo pripadniki romske skupnosti, večinoma uporablja službena vozila voznega parka Generalnega sekretariata vlade.

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu (ministrica Helena Jaklitsch)

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ima v uporabi dve osebni vozili, ki sta sicer v lasti Ministrstva za notranje zadeve: Škoda Octavia Combi 1,6 TDI (letnik 2015) Audi A6, 2.4 (letnik 2008). Lani sta prevozili 7331 km škoda in Audi 2300 km.

Štirinajst let staro vozilo Audi A6, 2.4 kot službeno vozilo od 1.12.2021 uporablja ministrica Jaklitscheva.

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Na UMAR nimajo lastnega voznega parka.

Urad vlade za varovanje tajnih podatkov

V UVTP imajo trenutno v lasti vozilo znamke Toyota RAV4, letnik 2021. S službenim vozilom povprečno letno prevozijo 15.000 km.

Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

V letu 2022 vozni park Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju: Urad) obsega 12 vozil, od tega jih je 7 znamke Renault, 3 pa so znamke Seat. Povprečno število prevoženih km na vozilo je bilo v letu 2021 nekaj čez 11 tisoč km, letos v prvih treh mesecih pa je to število že znatno višje, kar ocenjujejo, da je učinek ukrajinske krize in posledično večje število voženj strokovnih delavcev idr. iz Ljubljane v Logatec, na Debeli rtič idr. Povprečna starost službenih vozil na Uradu je 8 let.