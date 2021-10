Razkrivamo, kakšne dobrote so za kosilo postregli evropskim in balkanskim voditeljem

Goveja juha na žaru



Razkoščičena divja račka s koruzo na tri načine



Jesen – zlato jabolko in kostanj



Kava

Voditelji članic EU in držav zahodnega Balkana bodo danes na Brdu predvidoma potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu. Pogovorili so se tudi ob delovnem kosilu, dokopali pa smo se tudi do jedilnika. Kaj so ob prihodu na Brdo jedli za večerjo, si preberite na tej povezavi. Evropskim in balkanskim veljakom so za kosilo med drugim pripravili tudi govejo juho na prav poseben način in divjo račko.Zaradi srečanja voditeljev članic EU in držav zahodnega Balkana na Brdu pri Kranju bo tudi danes na območju Kranja z okolico oviran promet. Popoldne bodo predvidoma za krajši čas zaprli cesto med Brdom in Brnikom preko avtoceste, so sporočili iz PU Kranj.