Razkrivamo, ali se Hrvaška seli na rdeči seznam

Za vročanje bodo skrbeli policisti

Policija bo vročala odredbe o karanteni tudi v notranjosti države. FOTO: Voranc Vogel

Dodana nova izjema za prehajanje meje brez karantene

Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi

Vladni govorec za covid 19je potrdil, kar smo napovedovali pred dnevi . Spremembe je določila vlada na dopisni seji.Sprememba na seznamu držav začne veljati s petkom, 17. julija.Dodani celotna Češka, Poljska, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, San Marino, Vatikan, Monako, Andora, Gruzija, Maroko, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada, Ruanda, Urugvaj. S seznama je črtana Islandija.Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.Dodana Luksemburg in Črna gora, obe državi prej na rumenem seznamu. Na rdečem seznamu so že Kitajska, Alžirija, Kazahstan, Honduras, Izrael, Ekvatorialna Gvineja, Zelenortski otoki, Kolumbija, Otoki Turks in Caicos, Azerbajdžan, Irak, Deviški otoki Združenih držav, Kirgizija, Argentina, Sejšeli, Kostarika, Ekvador, Gvatemala, Mehika, Salvador, Esvatini, Surinam.Preberite tudi:Hrvaška ostaja na rumenem seznamu.Vlada je izdala odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid 19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije. Osebe, ki jim bo odrejena karantena, bodo lahko od 20. julija v Slovenijo vstopale na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki, za vročanje odločb o karanteni, tudi v notranjosti države, pa bodo skrbeli policisti.Izdaja in vročanje odločb bosta potekala tako, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posreduje predstavniku ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi vroči odločbo.Odlok določa 18 primerov izjem, za katere se karantena ne odredi. Izjemoma lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene vstopi tudi predstavnik tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca, Slovenijo pa zapusti takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče.Vlada je ocenila, da se je z ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije covida 19 iz odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Sloveniji trenutno epidemiološko stanje v Sloveniji ustalilo in je pod nadzorom. Ker trend novih okužb ne napoveduje porasta okužb, ni pa še zaznanega ustreznega upada, se je vlada odločila, da se obstoječe omejitve uporabljajo še naprej.Vlada strokovno utemeljenost ukrepov ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti državni zbor in javnost.