Blamaža na Hrvaškem, stanje še bolj alarmantno, kot so mislili

Minister priznal: stanje se je poslabšalo

Hrvaške oblasti so priznale, da imajo težave pri beleženju novih primerov okužbe z virosm sars-cov-2. Prvi mož zavoda za javno zdravstvo (Hzjz)je povedal, da imajo nekateri od 16 laboratorijev, ki na Hrvaškem opravljajo testiranja, občasno tehnične težave pri vpisu novih primerov na spletni platformi.Capak je pojasnil, da je takšen primer tudi iz primorsko-goranske županije s sedežem na Reki, v kateri v preteklih 24 urah niso imeli novih okužb, v nacionalnem štabu pa so šele danes evidentirali 13 primerov okužb, o katerih so v županiji s sedežem na Reki obvestili javnost v torek in sredo, saj tri dni niso mogli vpisovati številke v skupno platformo Hzjz.Preberite tudi:Nered s številom novih primerov okužbe so imeli tudi v Istri, kjer platforma od 9. do 12. julija ni delovala, to pa so opazili šele v nedeljo. So pa podatki o novookuženih od ponedeljka pravi, je poudaril Capak in dodal, da bodo podatke od 9. do 12. julija popraviti na osnovi uradnih podatkov zavoda za zdravstveno zavarovanje Istrske županije.Hrvaški štab civilne zaščite je včeraj objavili, da so imeli v 24 urah pred tem 92 novih primerov okužbe, na uradni strani vlade pa je bila izpisana številka 126 novih okužb. Iz štaba so naknadno pojasnili, da nekateri laboratoriji v Istri niso uspeli vnesti podatkov v platformo.Hrvaški minister za zdravjeje priznal, da se je epidemiološko stanje na Hrvaškem v zadnjih 20 dneh poslabšalo. Dodal je, da v štabu civilne zaščite vsak dan obravnavajo možnosti za uvajanja dodatnih selektivnih protiepidemioloških ukrepov glede na stanje z okužbami na terenu.Beroš je ocenil, da je najkrajša pot za omejevanje števila okužb spoštovanje vseh nujnih ukrepov in priporočil, ki so jih objavili epidemiologi. Prebivalce je zaprosil, naj bodo potrpežljivi, samodisciplinirani in se odgovorno obnašajo.