Pozor, prihajajo spremembe na rdečem in zelenem seznamu

Za danes ob 14. uri je bila napovedana novinarska konferenca na temo novega koronavirusa. Pred medije je stopil, ki je vladni govorec za covid 19. Tema bolj natančno ni določena, smo pa že poročali, da se z izbruhom pozitivnih na novi koronavirus soočajo v Hrastniku Kacin je napovedal spremembe na rdečem oziroma zelenem seznamu. O tem bo vlada danes odločala na dopisni seji. Da se to utegne zgoditi, smo pred dnevi napovedali v članku Kmalu spremembe na zelenem in rdečem seznamu? To so zadnje številke je napovedala začetek nadzora s strani Fursa. Beležili bodo morebitne neskladnosti in jih posredovali v reševanje zdravstvenemu inšpektoratu.Na današnji dan opravljenih 380 nadzorov spoštovanja vročenih odločb o karanteni, ki jih je skupaj že 4725.344 oseb je takšnih, ki so spoštovale odločbo, v 16 primerih oseba ni bila na mestu, ki je bilo napisano za prestajanje karantene. Ni bilo pa nobenega primera, ko dostop ne bi bil mogoč. Še vedno se pojavljajo osebe, ki navajajo napačen ali lažen naslov.Inšpektorji so se lotili ponovne kontrole in sicer pri 161 osebah.Globa za posameznika znaša od 400 do 4000 evrov. Štirim tujim državljanom izrečena vsakemu po 400 evrov globe, je razkrila Horjakova.Zoper 13 pravnih oseb tečejo postopku.prevzema vlogo namestnice vladnega govorca za covid 19.Ukrepi karantene niso več le črke na papirju, ampak varovalni sistem, ki deluje vse bolj učinkovito in kaže rezultate. A virus ostaja med nami, kroži. Največji viri so zabave in slavja, zlasti obletnice1032 testiranj opravljenih testiranj, 19 odkritih, od tega en stanovalec domov za starejše osebe, je povedal, ki je novinarsko začel z 20 minutno zamudo, zaradi česar se je tudi opravičil.