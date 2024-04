Priznani pravnik okrcal tako Jakliča kot Klakočar Zupančičevo: to si misli o njegovem s.p.

Kot smo poročali, se je ustavni sodnik Klemen Jaklič znašel pod plazom kritik zaradi njegovega statusa samostojnega podjetnika, ki ga je imel obopravljanju funkcije ustavnega sodnika.

Spomnimo, Jaklič je imel pet let odprt popoldanski s. p. Ustavnim sodnikom je prepovedana pridobitna dejavnost razen izjem. Nad Jakliča se je zaradi popoldanskega espeja spravila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki meni, da bi moral Jaklič takoj odstopiti. Več o tem lahko preberete tukaj. Jaklič ji je odgovoril, da mu zakon o ustavnem sodišču dopušča dejavnosti, ki jih je opravljal kot samostojni podjetnik, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. Za Planet TV je Jaklič povedal, da je kot samostojni podjetnik opravljal raziskovalno delo in da za to ni potreboval soglasja predsednika ustavnega sodišča. Več o tem preberite tukaj.

Priznani pravnik Rajko Pirnat pravi, da je zakon, ki določa izjeme ustavnih sodnikov, precej pomanjkljiv. Kot je povedal za portal 24 ur, se zakon lahko bere tudi tako, da se kot pridobitno dejavnost lahko opravlja naloge visokošolskega učitelja ali raziskovalca. Kljub temu pa se mu zdi status samostojnega podjetnika neprimeren za ustavnega sodnika. Meni, da se sp opravlja pod posebno ugodnimi davčnimi pogoji, kar je namenjeno spodbujanju podjetništva, ne pa dodatnemu zaslužku ustavnega sodnika. Po njegovih besedah bi lahko tovrstno dejavnost Jaklič brez težav opravljal po avtorski pogodbi.

Je pa Pirnat okrcal tudi pozivanje k odstopu Jakliča s strani predsednice državnega zbora. Klakočar Zupančičeva bi se morala po njegovem mnenju zaradi načel različnih vej oblasti zadržati.