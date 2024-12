Razburjenje zaradi nepremičninskega davka. Macedoni: Napoved je neprimerna in nedomišljena

Pred dnevi smo poročali, da je Robert Golob napovedal, da bo med izhodišči drugega paketa davčne zakonodaje tudi nepremičninski davek za drugo in vsako naslednjo nepremičnino. Denar od tega davka bi se stekal v proračun države in ne občin, kar pa občinam ni po godu.

»Mislim, da je to napoved, ki ne samo, da ni usklajena, ampak je tudi neprimerna in nedomišljena,« je za dnevnik na RTV Slovenija povedal Gregor Macedoni, predsednik skupnosti občin in župan Mestne občine Novo mesto. Nepremičninski davek bi sicer nadomestil trenutni davek od premoženja, občine bi bile tako zaradi novega davka ob nekaj denarja, poroča RTV. Lastniki nepremičnin sicer pri nas ta hip plačujejo še en davek - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

»Je bilo ves čas govora, da luknjo v povprečnini naj bi tudi z nekim dodatnim davkom na nepremičnine malo ojačali in da bo to en dodaten izviren prihodek občin, no zdaj pa očitno to ne bo tako,« pa je povedal Robert Smrdelj, predsednik združenja občin in župan Občine Pivka, ki je ob tem še dodal, da bi bilo treba narediti poenotenje sistema.

Po poročanju RTV v združenju in skupnosti občin vlado pozivajo, da zdajšnji dajatvi združi.