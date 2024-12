Odkrili kriminalno mrežo, ki je pridobila več kot 400.000 evrov

Gre za preiskavo, ki je potekala marca 2022 in je postala prava senzacija. V Avstriji, Romuniji in Belgiji so hkrati aretirali več oseb, ki so bile osumljene, da so s ponarejenimi karticami za gorivo nezakonito pridobile za najmanj 420.000 evrov koristi. V goljufijo naj bi bilo vpletenih 83 podjetij in 163 tovornjakov. Kljub temu so kartice za gorivo nepogrešljive za mednarodne poklicne voznike, prevozna podjetja in upravljavce voznih parkov, saj ena sama kartica voznikom omogoča udobno in pregledno brezgotovinsko plačevanje številnih storitev, vključno z gorivom, cestninami, mostninami, pranjem vozil in celo popravili. Njena uporabnost sega čez meje – kartico sprejemajo v večini evropskih držav, kar zagotavlja enostavno uporabo na dolgih mednarodnih poteh. Poleg tega omogoča pregled nad vsemi stroški v realnem času, kar je ključnega pomena za optimizacijo poslovanja in vodenje voznega parka. Kartica DKV pa se ne ustavi pri plačilih. Prek nje je urejena storitev takojšnjega vračila DDV, kar podjetjem zagotavlja hitrejši dostop do likvidnosti. Gre za celovito rešitev, ki poenostavlja administracijo, olajša vodenje knjigovodstva in zmanjšuje finančne obremenitve. Izdajatelj kartic za gorivo DKV Mobility je zaupanja vreden partner visokokakovostnih storitev mobilnosti za vozne parke tovornjakov in avtomobilov, za podjetja in samostojne podjetnike v transportu in logistiki.

