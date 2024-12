»Nihče ni 100% varen pred napadi« (video)

Kibernetski kriminal je eden najbolj dobičkonosnih na svetu, širi se v vse pore našega virtualnega življenja, postaja vedno bolj sofisticiran in hkrati agresiven.

Vsak, ki uporablja službeno omrežje, do katerega dostopa prek različnih naprav, in vsak, ki v zasebnem času brska, nakupuje in se po spletu povezuje z zunanjim svetom, lahko postane tarča kibernetskih kriminalcev, ki z razvojem umetne inteligence postajajo še učinkovitejši. Vendar je UI tudi v rokah kibernetskih varuhov, ki so jo že zelo uspešno implementirali v svoje obrambne strategije.

Čeprav bodo napadalci vedno kakšen korak pred strokovnjaki za kibernetsko varnost, lahko s preventivnimi ukrepi in dobro obrambo zmanjšamo možnost napadov in hkrati poskrbimo, da nam bodo v primeru napada strokovnjaki hitro priskočili na pomoč.

Na kaj moramo biti pozorni, kje se skrivajo največje pasti in kako lahko podjetja poskrbijo za boljšo obrambo pred napadalci, smo vprašali Daliborja Vukoviča, strokovnjaka za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije.

