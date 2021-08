Prvič v življenju zadela nagrado

Irena Stanič se je našega obiska iskreno razveselila. FOTO: Jaroslav Jankovič

Irena Stanič se je našega obiska iskreno razveselila. FOTO: Jaroslav Jankovič

Ko smo zapeljali na urejeno dvorišče hiše, nas je upokojena zobozdravstvena asistentkapričakala z nasmehom. »Oooh, še nikoli v življenju nisem nič zadela!« Spretno nas je usmerjala proti parkirnemu prostoru. Ko smo zložili vse pakete nagrade Poletje s Slovenskimi novicami, nas je nemudoma posadila za mizo. »Boste vodo, čaj, kaj drugega? Veste, tako smo bili naučeni, da se gosta lepo sprejme,« je nasmejano pripovedovala in se nasmihala ob ogledovanju nagrade.»Že več kot 28 let vsako jutro kupim Slovenske novice.« Na vprašanje, zakaj jih ni naročila, je poudarila: »Ne, ne, časopis kupujem. Vsako jutro grem peš do kioska in jih kupim. Če grem v Mercator po kruh ali mleko, jih kupim tam. To mi je najlepše. Potem pridem domov, se usedem za mizo in najprej pogledam križanko. To mi je v posebno veselje. Nikoli jih nimam dovolj.« V pokoju ima malo več časa zase, »a tudi ko sem hodila v službo in je bilo precej naporno, smo brali Slovenske novice«.Na službo ima lepe spomine. »Delo zobozdravstvene tehnice sem opravljala skoraj polnih 40 let, vse do upokojitve. In nikoli se nisem naveličala.« Pove, da se je zobozdravstvo v desetletjih močno spremenilo. »Zlasti danes zobe praviloma zdravijo in pozdravijo v mojih časih brezupne primere. Če je imel denimo pacient granulom, je bil ob zob. Danes na srečo ni več tako.«Paket Poletje s Slovenskimi novicami vsebuje osvežilne pijače, kuharske začimbe, podlogo za na plažo in poln nahrbtnik kompletnega piknik pribora. Med drugim so v paketu ledeni čaj Fresh z okusom breskve ali granatnega jabolka Magistrat Int. – Teekanne, nekaj plastenk svetle pitne vode Dana in napitki z okusom lubenice, hruške ter 12 steklenic limonade Dana.Ob zvočniku JBL GO2 se je prešerno nasmejala. »Tole bo pa za mlade.« Majhen in vodoodporen, trpežen, za v torbico ali žep, bluetooth, z odličnim zvokom, ki ga lahko uporabljamo na vsaki plaži in ob vsakem vremenu, tudi na dežju.V nahrbtniku je odkrila začimbe Kotanyi, od tistih za žar do mešanice za čevapčiče, dimljeno sol, jabolčni čips. Nato je pomahala z bonom Meso Kamnik – Anton za 20 evrov, ki ga bo lahko unovčila v eni od njihovih poslovalnic. Razvila je tudi rdečo podlogo za na plažo. »Zadnje tri leta sicer nisem bila na morju, ker me malo boli hrbet in včasih malce težje hodim. A ko se pozdravim, bom spet šla,« je vsa polna optimizma gospa Irena.»V Slovenskih novicah preberem tako rekoč vse. Ne vem, pri vašem časopisu imam občutek, da pokrijete vsa polja življenja. Od zgodb preprostih ljudi do športa. Saj veste, pred nekaj minutami nam jeprikolesaril zlato medaljo.« Pa smo povprašali gospo Ireno, kateri šport ji je blizu. »Oooo, jaz sem najraje drsala. Hodili smo v Tivoli in se zabavali,« veselo pove naša zvesta bralka Irena.