Prvi poželjivo rdeči plodovi so že lahko na vaših mizah

Paradižniki imajo najbolj sladek in poln okus, če jih pridelovalci poberejo, ko dozorijo, in tega se strogo držijo pri LUŠTu, pri katerem za celoten postopek gojenja paradižnika poskrbijo ljudje. Ročna, okolju in zdravju ljudi prijazna pridelava, vrhunska dodelanost postopkov in tehnologije so zagotovila, da tudi pozimi lahko uživamo v sočnih okusih različnih vrst paradižnikov.

Še en dejavnik, ki dokazuje, da gre za integrirano pridelavo, je opraševanje rastlin s pomočjo čmrljev, ki ne bi prenesli morebitne uporabe škodljivih preparatov za varstvo rastlin pred boleznimi. Za škodljivce pa poskrbijo kar naravni plenilci oz. sovražniki, ki so jih naselili v rastlinjak in ne škodujejo pridelku. Vse to LUŠTovce uvršča med trajnostno naravnane in družbeno odgovorne pridelovalce.

Naročnik oglasne vsebine je Paradajz, d. o. o.