Prvi jamski vodniki na svetu so bili postojnski (FOTO)

Letošnja prva novinarska konferenca Postojnske jame je potekala nekoliko drugače kot sicer, saj smo se novinarji, fotografi in snemalci ter predstavniki te turistične znamenitosti z jamskim vlakcem zapeljali do znamenite Koncertne dvorane. Predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj je tam predstavil lanske uspešne poslovne rezultate, ki bodo omogočili nadaljnje naložbe.

Omenil je tudi številen obisk jame ob letošnjih velikonočnih praznikih, ki so po Batageljevih besedah vedno barometer slovenskega turizma, zato so obeti zelo dobri. Med drugim načrtujejo prenovo hotela v Cerknem, ki bo dolgotrajna. Povsem so se prilagodili spremenjenim prehrambnim navadam gostov in razmeroma hitro prenovili restavracijo Briljant v pritličju Hotela Jama.

Predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj je upravičeno ponosen na dosežke. FOTO: Primož Hieng

Poleg domačega slovenskega jezika v Postojnski jami v povprečju obvladajo še vsaj tri tuje. FOTO: Leon Vidic

Osrednjo pozornost so na srečanju z novinarji namenili prav posebnemu jubileju, letošnji 200-letnici organizirane jamske vodniške službe. Mogočen podzemni raj že od 13. aprila 1824 gostom razkrivajo vodniki, ki vsak na svoj edinstven način predstavljajo ta neverjetni čudež narave. Leta 1852 so dobili prve enotne uniforme, ki so spominjale na železničarske. Šele po 150 letih pa je bila v jamsko vodniško službo sprejeta prva ženska. To je bila Ines Černe, roj. Cucek, ki je goste vodila v nemškem, srbohrvaškem in slovenskem jeziku.

Nekoč so svetilničarji obiskovalcem jamo razsvetljevali z baklami, slamo in svečami.

Prva voznica vlakca

»Poklic jamskega vodnika je tako redek, da bi ga lahko primerjali z izjemnostjo najdbe rožnatega diamanta,« je povedal Batagelj. »Na svetu je samo nekaj sto poklicnih jamskih vodnikov, od tega kar 50 v Postojnski jami v Sloveniji. Naključje? Niti ne. Prav tu je bila pred natanko 200 leti ustanovljena prva jamska vodniška služba na svetu, ki je še danes zgled odličnega vodenja in logistike za turistične obiske v jami.«

Prvi vodeni ogledi Postojnske jame so bili precej drugačni, kot jih poznamo danes. FOTO: Jure Eržen

Vodniki so v 200 letih lepote Postojnske jame razkazali že več kot 42 milijonom obiskovalcem z vsega sveta. »Ocenjujemo, da je vodnik z najdaljšim stažem turo skozi Postojnsko jamo verjetno odvodil 23.000-krat. V jami pa smo dobili tudi prvo voznico legendarnega jamskega vlakca. To je postala Anja Škarabot,« je povedal Batagelj.

Jami sta že vrsto let predana zakonca Janez Margon in Mateja Možina Margon. FOTO: Primož Hieng

Prvi vodniki so bili neizobraženi in nepismeni domačini, ki so radovedne popotnike kot Ariadnina nit vodili do Postojnske jame in skoznjo. Govorimo o preprostih svetilničarjih, ki so obiskovalcem – še pred njenim uradnim odprtjem – jamo razsvetljevali z baklami, slamo in svečami. Govorili so izključno slovenski jezik, o strokovnem vodenju v tistem času še ne moremo govoriti. Sloves Postojnske jame je zahteval vedno več. Vodniki so morali biti na razpolago za vodenje 24 ur na dan in vse dni v tednu. Tudi sredi noči.

Ocenjujemo, da je vodnik z najdaljšim stažem turo skozi postojnsko jamo odvodil kakšnih 23.000-krat.

Izjemno zanimanje in tujejezični gostje so od odkritja najlepših notranjih delov jame in uradnega odprtja leta 1818 povsem spontano terjali spremembe. To je bil povod za ustanovitev prve jamske komisije, ki je skrbela za nameščanje in plačevanje jamskih vodnikov, za vzdrževanje jame in razsvetljavo. Vodila je kontrolno knjigo obiskovalcev in določala višino jamske vstopnice. Jamska komisija je 13. aprila 1824 sprejela prvi statut in uradno imenovala prve vodnike. Prva zaprisežena jamska vodnika in hkrati tudi nadzornika sta tako postala Franc Šibenik, ki je znal dobro pisati in brati, in Josip Vesel, ker je znal nemško.

Jamar Roman Bogataj je po vrvi splezal 40 metrov visoko pod strop Koncertne dvorane. FOTO: Primož Hieng

Po 200 letih so dočakali prvo voznico jamskega vlakca Anjo Škarabot. FOTO: Iztok Medja

Nekoč samo peš

Prvi vodeni ogledi Postojnske jame so bili precej drugačni, kot jih poznamo danes. Obiskovalci so si ogledali zgolj prve dele jame, ves čas so hodili peš, in ker je bila pot naporna, trajala je do štiri ure, so gostje na pol poti, v predelu, ki mu pravijo Velika gora, še pomalicali kruh in popili vino. In kako je danes, po 200 letih od prvega organiziranega vodenja skozi postojnski podzemni svet? Vsi jamski vodniki pri Postojnski jami so visoko strokovno usposobljeni in imajo opravljeno licenco za jamskega vodnika. Niso zgolj jamski vodniki; so tudi lingvisti, vozniki jamskega vlakca, jamarji, biologi, logistiki in vodniki po drugih atrakcijah v Parku Postojnska jama. Med njimi boste našli različne profile: elektroinženirja, zgodovinarje, biologe, geografe, strokovnjake za multimedijo, profesorja matematike itn. Najstarejši še živeči jamski vodnik ima 80 let, to je Peter Rozman, ki bi še danes z lahkoto odvodil turo v angleškem, slovenskem, francoskem ali italijanskem jeziku.

80 let ima najstarejši še živeči jamski vodnik Peter Rozman.

Ekipa voznikov FOTO: Iztok Medja

Poleg slovenskega jezika jamski vodniki v Postojnski jami v povprečju obvladajo še vsaj tri tuje. Najbolj zgovoren in največji poliglot med njimi pa tekoče govori kar pet tujih jezikov: angleščino, italijanščino, hrvaščino, španščino in srbščino. Sicer lahko v Postojnski jami vsak dan izbirate živo vodenje v slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku, v sklopu VIP-obiska pa je na voljo tudi ogled jame z vodenjem v francoskem, hrvaškem, španskem in celo poljskem jeziku.

Marjan Batagelj je predstavil tudi prav poseben par, ki se je v Postojnski jami celo poročil. To sta Janez Margon, vodja jamske vodniške službe, in njegova žena Mateja Možina Margon, upraviteljica Predjamskega gradu.