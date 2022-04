Prva tržnica letos navdušila

Pred Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem je Zavod za turizem Cerklje ob podpori Občine Cerklje pripravil prvo letošnjo tržnico z osemnajstimi stojnicami. Kupci so lahko izbirali med dobrotami, ki so jih pripravile kmečke žene Društva kmečkih žena Gorenjski nagelj, na voljo so bili domači sveže pečen kruh iz krušne peči, domači piškoti, moka, različne kaše in butarice, predstavila se je tudi kmetija Galjot iz Lahovč s piščančjimi izdelki, jajci in domačimi rezanci.

Čebelar Franc Strupi s Spodnjega Brnika je obiskovalce razveseljeval z medom in cvetnim prahom. Precej pozornosti so bili deležni izdelki iz sivke podjetja Lavanda iz Gračišča, unikatni izdelki iz žgane gline in lončarski izdelki proizvajalca Škulj – Atelje lončarstva, doma izdelani tekstilni izdelki izpod rok Šivarije Marija, kvačkani in klekljani izdelki, oblačila in darilni program iz butika ButikZase Selevšek ter polsteni izdelki znamke Mehke šape.

Rokodelca Ivan Kropivnik in Metka Žižek iz DU Cerklje sta predstavila svojo spretnost. FOTOGRAFIJI: Janez Kuhar

Iz Društva upokojencev Cerklje sta se z ročnimi deli predstavila Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika in Metka Žižek iz Cerkelj. Kot je povedala direktorica Zavoda za turizem Cerklje Nataša Ovsenek, bodo tržnico enkrat na mesec pripravili pred šolo v Cerkljah.