Protestniki v Radencih zahtevali odstop župana (FOTO)

Protest v Radenci. FOTO: O. B.

Le slaba stotnija najbolj razočaranih občanov Radencev, kar je bistveno manj od pričakovanj, se je minuli petek pozno popoldan zbralo pred občinsko stavbo v Radencih, kjer so izražali svoja mnenja, predvsem nezadovoljstvo z županomin koalicijskimi občinskimi svetniki.Protesta, ki ga je na pobudo občanov organizirala Civilna iniciativa Enotni za občino Radenci, se ni udeležil niti radenski župan Roman Leljak, enako ni bilo zaslediti nobenega izmed članov občinskega sveta, ki župana podpirajo. In kot je uvodoma dejal vodja civilne iniciative, občani že dalj časa niso zadovoljni z vodenjem občine, sodu pa so dno izbile zadnje odločbe za NUSZ, na katerega izjemno visoko povišanje je CI opozarjala v zadnjem letu.Podobno je dodal opozicijski član občinskega sveta Drago Kocbek, ki je že na seji sveta, decembra lani, ko so odlok sprejeli opozarjal, da se bo nadomestilo bistveno spremenilo in enormno povišalo, glede na vrsto zemljišč in objektov, občani pa so zaznali še zaskrbljujoče veliko število stvarnih napak, kar pomeni, „da je bilo novo odmerjanje slabo pripravljeno, slabo vodeno in nesprejemljivo slabo opravljeno, posledično pa vloženih stotine pritožb.“ Ob tem se poraja še strah pred ponovnim dvigom.Župan Leljak naj bi ob sprejemanju sedanje spremembe odloka dejal, da čez približno tri leta načrtuje novo povečanje...Poleg Vukajča in Kocbeka, je pred mikrofon stopilo še kar nekaj občanov, med katerimi so najbolj ostri bili Tadeja Štuhec, Franc Pelcl, Jože Šmelc, Tomi Šoštarič Shurda, Milko Zamuda, Marija Chowdhury..., ki niso izbirali besed kritike za tiste, ki da jim „krojijo in slabšajo življenje“. Predvsem so trdili, da je občinski svet, na predlog župana, vse občane obremenil z dva do trikratnim nadomestilom, nekateri občani pa naj bi bili obremenjeni tudi pet in večkratno. „V primerjavi s predhodnim obdobjem, ko smo tega davka občani občini plačali okoli 300.000, nam bo sedaj občina pobrala 700.000 evrov...Zelo zaskrbljujoče je veliko število stvarnih napak, kar pomeni, da je bilo novo odmerjanje slabo pripravljeno, slabo vodeno in nesprejemljivo slabo opravljeno, posledično pa vložene stotine pritožb.“Leljaku so tudi očitali, kako je pred leti, enemu svojih predhodnikov očital, da v Radencih plačujejo najvišji NUSZ, sedaj pa je sam močno dvignil to isto nadomestilo... V CI trdijo, da je ljudem prekipelo prav zaradi NUSZ. Edini govorec, ki je omenil Titovo, je bil Franc Pelcl, dolgoletni uspešni obrtnik iz Okoslavcev, ki je bil v preteklih treh mandatih tudi občinski svetnik. Poudaril je, da tudi drugje v občini ne bi dovolili, da jim nekdo kar tako spreminja ime njihovega kraja. A ker je tokratni protestni shod bil namenjen omenjenemu nadomestilu, so protestniki izrazili zahtevo, da župan občinskemu svetu predlaga preklic odloka, zaradi katerega so občani prejeli nekajkrat višje zneske odmere NUSZ, ter vzpostavi prvotno stanje. Za nove izračune naj določi primerno dolgi rok, v katerem bo mogoče pripraviti kvalitetne in za vse občane sprejemljive, pravične in finančno vzdržne odmerne račune. Svoj gnev so stresli tudi nad posamezne občinske svetnike, ki »zgolj slepo sledijo županovim navodilom«. Če bo obveljal sedanji odlok, bodo mnogi občani, poleg za šolske potrebščine, ozimnico, kurjavo ipd., morali najemati posojilo še za plačilo NUSZ.V protestni izjavi, ki so jo po petkovem protestu nalepili na občinska vrata, v ponedeljek pa jo bodo uradno izročili županu in svetnikom, so zapisali: „Občani občine Radenci, zbrani na protestnem shodu, 3.9.2021, zahtevamo, da župan občinskemu svetu predlaga, ta pa sprejme preklic odloka o NUSZ, sprejetega na seji dne, 29.12.2020 in vzpostavi v prvotno stanje. Zahtevamo, da se za nove izračune določi primerno dolgi rok, v katerem bo mogoče pripraviti kvalitetne in za vse občane sprejemljive, pravične in finančno vzdržne odmerne izračune. Zahtevamo, da v bodoče občinski svetniko delujejo v interesu občanov, ki jo jih izvolili in da ne sledijo zgolj slepo županovim navodilom. Zahtevamo, da občinsko vodstvo deluje demokratično in v dobro vseh lokalnih dejavnikov od gospodarstva in kmetijstva do vseh društev in organizacij, ne glede na osebne interese posameznikov v sedanjem občinskem vodstvu ali sebnemu nasprotovanju določenim posameznikom ali skupini občanov. Zahtevamo, da občinsko vodstvo preneha z deljenjem občanov na katerikoli osnovi. Zahtevamo, da župan odstopi, ker je kot avtor in predlagatelj odloka neposredno odgovoren za zmedo pri odmernih odločbah NUSZ, ki je občanom povzročila ogromno nevšečnosti in izgubo časa ob vlaganju pritožb.“Na protestnem shodu največkrat omenjeni župan Roman Leljak se je pozneje odzval preko družbenega omrežja, kjer je zapisali, da so „v Radencih titoisti organizirali shod proti meni. Razlog naj bi bil Nadomestilo za stavbno zemljišče. Bilo jih je 57. No, v ospredju je bil napis Tito in napis naj se vrnem na Hrvaško. Zborovanje je vodil pobudnik za ohranitev Tita, Franc Vukajč, Vukajč za svojo hišo, 245 m2, ki je urejena v stanovanja, ki jih daje v najem, po novem plača 124 evrov letno.“Torej, tako sam protest, kot še zlasti Leljakov odziv potrjujeta, da se zadeva ne bo kmalu rešila, saj očitno ni nobene pripravljenosti za dogovarjanje in kompromise...