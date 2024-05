Protest v Kopru: »Koper bi bila lahko vojaška tarča!« (VIDEO in FOTO)

Ob peti uri se je na protestu aktivistov, ki nasprotujejo vplutju ladje Borkum, ki naj bi po nekaterih informacijah prevažala vojaški tovor za izraelske oborožene sile, pred koprsko občino na Verdijevi ulici 10 zbralo nekaj deset protestnikov.

Shod je z obeh strani, s katerih je mogoč dostop do sedeža občinske palače, nadzorovalo večje število policistov. Mirne protestnike so nadzorovali tudi iz zraka, policijski helikopter je spremljal vsak premik nevladnikov. Protestniki so v izjavah poudarili svoje nestrinjanje.

»Koper je miroljubno mesto, ki zavrača vojno in orožje kot sredstvo za reševanje sporov. Tega se kot prebivalci ozemlja, ki ga je pariška mirovna pogodba oziroma pariški mirovni sporazum iz leta 1947 opredelil kot demilitarizirano in nevtralno območje, mogoče premalo zavedamo,« je dejala aktivistka Ljuba Miljušević.

FOTO: Moni Černe

»Posebej pa pogrešamo to zavest pri lokalnih politikih, katerih manko glasu in mnenj omogoča naddržavnim organizacijam, kot je Nato, krojenje usode naših geografskih danosti.« Dodala je še, da se je treba zavedati, da takšno postopanje ob morebitni nesreči pomeni tudi tveganje za zdravje ljudi.

Nato preko Luke Koper prevaža orožje?

»Ladja Borkum, ki naj bi jutri zgodaj zjutraj (danes, op. a.) pristala v Luki Koper, je opozorila na vsem znano dejstvo. Prek Luke Koper Nato prevaža orožje in to orožje nam nikakor ne koristi. Ne služi ne delavcem, ki morajo s tem tovorom ravnati in se izpostavljati nevarnosti, ne prevoznikom, ki za minimalne mezde tedne prebivajo na avtocestah, in navsezadnje niti tistim, ki se bodo za življenje oklepali na bojni liniji,« je navedel Filip Čok Umek iz socialističnega društva ob glasnem odobravanju zbranih.

FOTO: Moni Černe

FOTO: Moni Černe

»Območje okoli Kopra je tako izpostavljeno nevarnosti ... V primeru večje eskalacije konfliktov bi bila lahko legitimna vojaška tarča, vse to zaradi udeleženosti v paktu, ki ga polovica Slovencev ne podpira, a zanj še vedno zapravljamo astronomske količine denarja, ki bi ga lahko porabili za zdravstvo, stanovanja, kar dejansko koristi delovnim državljanom in drugim.«

»Slovenska vlada in vsi vladajoči ladji nista prepovedali vplutja, niso niti povedali, kaj naj bi bilo na ladji. Sklicujejo se na španske in češke vire, da naj bi bilo na ladji orožje, ki da je namenjeno na Češko ... Dokler ne povedo, kaj je na tej ladji, bomo vztrajali. Naj povedo, ali je možnost, da gre v Izrael, kjer se bo uporabljalo za izvajanje genocida. Ljudje smo na strani ljudi in ne podpiramo genocida in tega se vladajoči vedno najbolj bojijo,« je sklenila Urška Jan iz Eko socialistične iniciative Kras.

Tovor gre na Češko, pravijo

Protestniki so kljub opozorilu policije nadaljevali peš pot proti Luki Koper, kjer so s transparenti in vzkliki, kot so: ne bomo servisirali vaše vojne!, evrokomisarji, politiki, predsedniki, dajte ljudem mir, ne orožju skozi Luko Koper, nočemo orožja v svojem morju, osvobodite Gazo in strožje proti orožju, tudi tam izrazili svoje nestrinjanje.

FOTO: Moni Černe

Koper, 22. 5. FOTO: Moni Černe

Shod je organiziralo 43 nevladnih organizacij, med njimi Gibanje za pravice Palestincev, Infokolpa, Študentsko društvo Iskra, Sindikat Mladi plus in mnogi drugi. Tovorna ladja, ki naj bi po trditvah nekaterih propalestinskih organizacij prevažala orožje za Izrael, bo predvidoma danes zjutraj pristala v Kopru in nemoteno iztovorila tovor, Slovenija pa menda nima nobene pravne podlage, da bi v tovor posegala, so za Delo pojasnili na Upravi za pomorstvo. »Tovor gre na Češko in nima nobene zveze z Izraelom,« je poudaril Vojko Volk, državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade.