Prometno informacijski center z nujnim opozorilom: zaznali so vožnjo v napačno smer

Prometno informacijski center za državne ceste je danes zvečer opozoril, da je eden izmed voznikov vozil v nasprotni smeri. Kot so zapisali, so bili ogroženi vozniki, ki so vozili po pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Lipovci v smeri Lendave.

Takšna vožnja je seveda lahko smrtno nevarna tako za voznika, ki naredi takšen prekršek, kot tudi za ostale udeležence v prometu.

Zastoji

Današnji dan na slovenskih cestah so sicer zaznamovali tudi zastoji. Zelo dolg je bil na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Do nedelje do 15. ure je zaprt del štajerske avtoceste, na primorski in dolenjski avtocesti pa sta dva pasova zaprta.