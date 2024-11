Pozor na štajerski avtocesti, proti Ljubljani vse stoji

Previdno na štajerski avtocesti. Zaprta je med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani do nedelje do 15. ure. Zaprta sta tudi uvoza Trojane proti Ljubljani in Mariboru. Nastal je zastoj, priporočamo že izvoz Šentrupert. Med Dramljami in Slovenskimi Konjicami bo med 8. in 16. uro, promet proti Mariboru potekal po enem prometnem pasu, piše promet.si.