RTV ima novega direktorja

Programski svet RTV Slovenija je za novega generalnega direktorja imenoval trenutnega predsednika nadzornega sveta Andreja Graha Whatmougha. Njegova protikandidatka v drugem krogu je bila direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak.



V prvem krogu je glasovalo 28 programskih svetnikov. 14 jih je podprlo Graha Whatmougha, sedem Gorščakovo, za Kadunca pa je glasovalo šest programskih svetnikov. Ena glasovnica je bila neveljavna. Ker nobeden od kandidatov ni dobil zadostnega števila glasov, to je 15 od 29, je bil izveden drugi krog glasovanja, v katerem sta se pomerila Grah Whatmough in Gorščakova. V drugem krogu je glasovalo 28 programskih svetnikov. Grah Whatmough je prejel 18 glasov, Gorščakova pa devet. Ena glasovnica ni bila veljavna.



Imenovanje novega generalnega direktorja RTVS je potrebno, ker se Kaduncu aprila izteče mandat. Mandat generalnega direktorja sicer traja štiri leta, izbrani kandidat pa ga bo nastopil 25. aprila.



Še pred glasovanjem so kandidati predstavili stališče do položaja in vloge RTVS v slovenskem medijskem prostoru, do medijske zakonodaje, ki ureja položaj zavoda, in do ključnih nalog na področju programskih, produkcijskih in poslovnih procesov ter financ. Nato so imeli možnost mnenje o predstavitvah in kandidatih podati še sami programski svetniki.

