Prizor, kakršnega v DZ še ni bilo: poslanci so jo hitro popihali

Bil je v šoku

Ura je bila 12.18, ko se je v državnem zboru (DZ) dobro začela razprava o sedmem paketu protikoronske zakonodaje (PKP 7). Za govorniškim odrom je bil vodja poslanske skupine LMŠin predstavljal njeno mnenje. Tedaj pa se je začelo: sprva je bilo podrhtavanje tal komaj zaznavno, nato pa čedalje močnejše. To je med prvimi opazil poslanec NSi, ki je začel pogledovati naokoli, kaj se dogaja. Ko podrhtavanje ni in ni hotelo ponehati, je postalo kristalno jasno, da je tla v Sloveniji močno stresel potres. Horvat je pogledal proti predsedniku DZ, ta pa je poslance pozval, naj zapustijo dvorano, kar je Horvat tudi takoj storil in odhitel na varno, kolikor so ga nesle pete.Preberite tudi:Poslanci so se po nekaj minutah vrnili v dvorano, a je Zorčič po nekaj minutah odločil, da sejo za pol ure prekinejo, da bodo lahko poklicali bližnje in se nekoliko umirili. Stavba hrama slovenske demokracije pa je ni odnesla povsem brez posledic, poslanci poročajo o razpokah v stenah in ploščicah, ki so popadale po tleh.Zorčič je v izjavi novinarjem povedal, da je potres čutil, a »je treba priznati, da se nam v politiki vedno tresejo tla pod nogami. A v enem trenutku sem se odločil, da je to že preveč. Nenazadnje so me tudi opozorili, da se je stena za mano začela nekoliko majati, in sem rekel, da gremo vsi ven.« Varnostniki so ga po poročanju STA v skladu z varnostnim protokolom pospremili iz stavbe.Horvat je novinarjem priznal, da je bil ob potresnem sunku v šoku. Njegova prva misel je bila, kako čim prej zapustiti veliko dvorano. Obrnil se je k predsedniku in rekel: »Igor, potres.« Zorčičevo odločitev za prekinitev seje je označil za pravilno.PoslanecSAB) je objavil posnetek dogajanja v DZ dolgih sekundah, ko so se tresla tla.Poslanec(SDS) je razkril, da so v potresu v DZ nekatere stene razpokale.(SDS) je pokazal, da so na tla popadale tudi ploščice.