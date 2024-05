Jemo za zdrave sklepe

Močni, zdravi sklepi so pomembni za gibanje, gibljivost, ravnotežje in stabilnost. Njihovo zdravje ohranjamo tudi s hrano. Tako pomagamo preprečiti težave, če slednje že imamo, pa jih lahko s pametnim izborom živil ublažimo. Hrana naj bo uravnotežena, bogata s hranili, vključno z vitamini C, D in K, kalcijem in kolagenom.

Katera živila je priporočljivo uživati za zdravje sklepe? Začnimo z mastnimi ribami, kot sta losos ali skuša: bogata sta z maščobnimi kislinami omega-3, ki delujejo močno protivnetno. Poleg tega sta bogati z vitaminom D, ki blagodejno vpliva tudi na zdravje sklepov, pri ljudeh z artritisom pa pomaga zmanjšati vnetja in lajšati simptome. Dvakrat na teden naj bi jedli ribe. Maščobne kisline omega-3 vsebujejo tudi oreški (denimo orehi, ker so kalorični, jih pojemo le pest na dan), tudi laneno seme in chia semena.

Močni, zdravi sklepi so pomembni za gibljivost, ravnotežje in stabilnost. FOTO: Dragana991/Getty Images

Osovražen, a zdrav

Omenili smo vitamina D in K, ki sta potrebna za kosti in sklepe: poleg rib so dober vir D-vitamina tudi jajca, zelena listnata zelenjava in fermentirana živila pomagajo vzdrževati raven vitamina K. Ko smo pri fermentiranih živilih: pomagajo vzdrževati zdrave bakterije v črevesju, zdravje slednjega pa je pomembno v boju proti vnetju in za siceršnje splošno zdravje organizma. Vitamin C iz citrusov, jagod in paprike pomaga podpirati tvorbo kolagena, ki je pomembna sestavina hrustanca.

Zelena listnata zelenjava vsebuje hranila, povezana z zdravjem sklepov, vključno z antioksidantoma betakarotenom in C-vitaminom. Ohrovt je odlična izbira, med drugim vsebuje še kalcij, ki pomaga ohranjati kosti močne. Ko smo ravno pri zelenem: mnogi ga ne marajo, a brokoli je v resnici eno najbolj zdravih živil, strokovnjaki ga povezujejo tudi z zmanjševanjem vnetnih procesov. Poleg tega njegove sestavine vplivajo na zmanjšanje simptomov artritisa.

Ribe vsebujejo maščobne kisline omega-3, ki spodbujajo nastanek protivnetnih snovi.

Ne moremo mimo kurkume, živo rumene začimbe, bogate s kurkuminom, ki jo že stoletja uporabljajo za lajšanje težav in bolečin v sklepih. Za lažjo absorpcijo kurkumina sončno začimbo uživamo s črnim poprom in zdravimi maščobami, kot je oljčno olje.

Ne sladkorju

Česen ima številne koristi za splošno zdravje, če ga redno uživamo, lahko pomagamo zmanjšati tveganje nastanka bolezni srca in tudi demenco. Deluje protivnetno, prav to pa pomaga tudi blažiti simptome artritisa. Ker je zdrav, si ga le privoščimo, tudi surovega, zadah pa ublažimo z žvečenjem peteršilja.

Dvakrat na teden naj bi jih jedli. FOTO: Nito100/Getty Images

Tudi ingver koristi vsem, ki imajo težave s sklepi. Redno uživanje ingverja blokira nastajanje snovi, ki spodbujajo vnetja v telesu, je pokazala ena od raziskav o njegovih učinkih. Vnetja pomaga blažiti jagodičevje – zdaj je čas jagod, le privoščimo si jih –, prav tako oljčno olje, ki lahko pomaga zmanjšati tveganje nastanka artritisa. Če tega že imamo, pa lahko pomaga upočasniti napredovanje bolezni in lajšati simptome. Za žejo pijemo vodo, če si občasno privoščimo zeleni čaj, pa ne bo nič narobe: bogat s polifenoli pomaga blažiti vnetja, v sklepih in drugod po telesu.

Omejimo uživanje sladkih pijač, sladic in predelanih sladkih prigrizkov.

Našteli smo koristna živila, poglejmo še tista, ki se jim velja izogniti: na prvem mestu je vsekakor sladkor, tesno za petami mu je bela moka in izdelki iz nje, od testenin do kruha. Na prepovedanem seznamu so še ocvrta in predelana hrana ter alkohol.