Komentar Bojana Budje: Bruseljski troti

Le še trije tedni so do prvega vrhunca letošnje politične sezone, evropskih volitev. A še nekaj prej, pojutrišnjem, bomo Slovenci obeleževali neki drugi praznik. 20. maj je svetovni dan čebel, ki je bolj kot planetarni predvsem naš, podalpski dan. Ideja je bila slovenska, pravljičnih sedem let je tega, kar je Generalna skupščina Združenih narodov prav na pobudo našega takratnega kmetijskega ministra dvajseti majski dan namenila čebeljemu svetu. Kajti tega dne davnega leta 1734 je v gorenjski Brezovici na svet privekal Anton Janša, nesporni pionir sodobnega čebelarstva na zemeljski obli. Odtlej imajo cvetoljubke svoj praznik. Zasluženo, prigarano. Brez njih ne bi bilo življenja. Ker ne bi bilo pridelka.

A le kaj imajo čebelice z evropskimi volitvami? Na prvi pogled nič, na drugi veliko. Kandidati za udobne evroposlanske fotelje, ki ne zagotavljajo le petletnega medenega življenja, pač pa tudi enako sladko penzijo, nam točijo med na vsakem koraku. Ker se je – roko na srce – s čebelo težko slikati, se bodo kandidati vseh vrst, barv, stanov, spolov in stasov jutri in pojutrišnjem množično nastavljali raznovrstnim objektivom ob čebelnjakih. In nas zraven prepričevali, kako nam bodo med iz Bruslja poslej nosili oni, bojda enako nepogrešljivi za naše preživetje. Saj da oni oprašujejo volivce, čebele pa zgolj neke rastline.

Potencialni evroposlanci se nam bodo tudi risali pridni in pametni kot cvetoljubke. Ki so naravnost fantastične v matematiki in pri izdelavi heksagonskega satovja, imajo enkratno sposobnost vizualnega učenja, ne nazadnje tudi izvrstno možnost zaznave. Nisem pa prepričan, da bi vsi vključevali čebele v svojo predvolilno retoriko ob vedenju, da ne zaznavajo rdeče barve. Še več, rdečo menda vidijo kot črno. Kar bi znalo vplivati zlasti na esdeejevske volilce. Imajo pa nam tako ljubke cvetoberke s poslanci, deželnimi ali evropskimi, tudi kako skupno lastnost. Kanibalizem. Ko jim zmanjka zalog, ko je kriza huda, udarijo po svojih. Najprej pojedo najslabotnejše, take, ki se ne morejo ali ne znajo braniti.

Nepogrešljivi del sleherne čebelje družine so tudi troti. Znani po svoji vlogi, da za panj ne opravljajo kakih koristnih nalog. Kot jih ne za dobro Slovenije nekateri evroposlanci. Znan je podatek, da za zrejo trotov porabi čebelja družina kakih 7 kilogramov medu. In koliko evrskih milijonov porabi Slovenija za zrejo bruseljskih trotov? Inventuro bi kazalo opraviti pred 9. junijem.