Priznani zdravilec postavil kapelico

Vasica Precetinci blizu Male Nedelje je bila na Marijino vnebovzetje prestolnica Prlekije. Na dan, ko vinogradniki običajno postavljajo klopotce, se je na domačiji na hribčku zbralo dobrih 200 gostov, ki so tako ali drugače povezani s priznanim zdravilcem in bioenergetikom, magistrom varnostnih ved v pokoju Stankom Filipičem. Prišli so, da bi skupaj zaznamovali več pomembnih dogodkov in obletnic Filipičevih.

Druženje so spremljale milozvočne melodije.

Za začetek je sveto mašo daroval domači župnik Srečko Fras. Med mašo so peli pevci domačega cerkvenega zbora, operna pevka Nataša Zupan, nastopila je citrarka Maja Mikac ob glasovni spremljavi Tadeje Globočnik.

Mali čudež Ko so pred tedni v Filipičevi kleti urejali kapelico kot posvetilo hudo bolnemu Stankovemu bratu Borutu ter v spomin na njuno mamo Marijo, ki je umrla med pandemijo covida-19 pred dvema letoma, se je zgodil pravi mali čudež. Med delom je eden izmed delavcev, sosed Branko, padel in si zlomil prst na roki. Stanko ga je takoj prijel za prst in ga »poravnal, kot da se ni zgodilo nič«. Zdravilec pravi, da tu ni pomagala njegova bioenergijska moč, temveč »podzemne sile in sv. Marija v povezavi s kapelo«. Poškodovani delavec je nadaljeval delo in povedal, da ga je »pozdravil Stanko.« Dodal je še, da prej ni verjel v njegovo zdravilno moč, sedaj pa jo na veliko »reklamira po okolici«.

Kot je povedal moderator Peter Kirič, so blagoslov kapelice ter navzočnost duhovnika Frasa izkoristili tudi za molitev in priprošnjo za ozdravitev Stankovega brata Boruta, ki je hudo zbolel, veselili pa so se ozdravitve mlade sosede iz družine Šijanec, ki ji je Stanko pomagal pri zdravljenju tumorja v glavi.

Nazdravili dolgoživemu zakonu

V nadaljevanju so nazdravili okroglima rojstnima dnevoma Stanka in njegove žene Katice, 40. obletnici njune poroke, v kleti so uredili kapelico, pred hišo dvignili klopotec. Seveda so nazdravili tudi dvema olimpijskima medaljama iz Pariza, bronu in srebru ameriškega lokostrelca Bradyja Ellisona, poročenega s Slovenko Tojo Ellison (dekliški priimek Černe).

Prišla je tudi ljutomerska županja Olga Karba.

Iz hvaležnosti, ker ga je Stanko s svojimi bioenergetskimi metodami tako uspešno zdravil in mu omogočil nadaljevanje kariere, je Američan obljubil, da bo kolajni ob prvem obisku dežele na sončni strani Alp prinesel pokazat tudi v Prlekijo.

Razpelo je narejeno iz 400 let starega lesa, kip Marije iz 200-letnega.

Druženje je potekalo ob prijetni glasbi mladih harmonikarjev in obloženih mizah, Filipičevi pa so se s posebnimi listinami zahvalili vsem, ki so tako ali drugače pomagali pri izdelavi kapelice. Na 100 let starih vratih v klet je napis: Ozri se v nebo, samo popotnik ste. Razpelo, ki sta ga podarila zakonca Nemec, je narejeno iz 400 let starega lesa, kip Marije pa iz 200-letnega.

Stanko ohranja tradicijo podeželja. FOTO: Oste Bakal

Vse delo so opravili domači mojstri z Miranom Šijancem in Stankom Filipičem na čelu, ki tokrat ni želel, da bi preveč razglabljali o bioenergiji, čeprav so večini gostov pomagale ali še pomagajo njegove terapije. Zdravilec je svoje misli tokrat namenil predvsem bratovi ozdravitvi, poudaril pa je tudi pomen družine ter ohranjanja tradicije podeželja in kulturne dediščine.