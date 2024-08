Prižgan alarm za točo: poglejte, kje vse jo lahko pričakujejo (VIDEO)

Za danes so vremenoslovci napovedali večinoma sončno vreme in verjetnost kakšne vročinske nevihte v popoldanskih urah.

Nekaj pred 13.30 je na vzhodnem delu Ljubljane začelo deževati, a je hitro ponehalo in je nazaj posijalo sonce.

Trenutna pojavnost toče (ob 13.30 uri) je zelo verjetna na Notranjskem, kažejo podatki Arsa.

Pojavnost toče in dežja lahko sproti spremljate na spodnjih infografikah:

Jutri sprejemljivo oblačno

V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte bodo čez dan od zahoda postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Osvežilo se bo. V torek dopoldne bo pretežno oblačno, predvsem v južni in osrednji Sloveniji bo še deževalo. Popoldne se bo delno razjasnilo.