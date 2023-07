Prižgali alarm za točo: tu vse grozijo ledene krogle

»Predvsem v severni polovici Slovenije bodo popoldne, zvečer in v noči na torek nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča,« so danes svarili vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). In toča že grozi. Trenutno je najvišja verjetnost toče, to je vijolična, prižgana za naslednja območja:

Belokranjska,

Dolenjska,

Gorenjska,

Goriška in

Ljubljana z okolico.