Pripravite se na premik ure že ta vikend: bomo spali uro dlje ali manj?

To nedeljo, 30. oktobra, bomo drugič v tem letu premaknili ure. S tem bomo s poletnega časa prešli na zimski čas, ko bomo kazalce ob 3. uri zjutraj premaknili na 2. uro. To pomeni, da bomo eno uro dlje spali, kar je sicer dobra novica v času, ko vsem primanjkuje spanca, a po drugi strani prihaja s tem tudi slabša novica - da bo dan še krajši.

V nedeljo bomo sončni zahod imeli že ob 16.51 uri, in dan bo z vsakim dnem za približno minuto do dve krajši vse 21. decembra oziroma zimskega solsticija, ko nas bo sončni obrat obdaril z daljšanjem dne. 21. december je najkrajši dan v letu, ko je dan v naših krajih dolg 8 ur in 38 minut, do 1. januarja pa se bo podaljšal za 6 minut.