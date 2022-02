Priprave na pust: Najprej bodo žagali babo (FOTO)

Pravzaprav niti ne vemo, kdo je bolj trmast in vztrajen, Cerkničani ali Butalci, tako značilni za cerkniški karneval. Tuhtali in tuhtali so in na koncu sklenili, kot je sporočil Lojz Pustni: »Pust je bil, pust je in pust bo! To si zapišimo za uho. In tako bo tudi letos. To vam obljubljamo.«

V situaciji, v kateri smo že skoraj dve leti, so Cerkničani poiskali salomonsko rešitev. Nekaj dogodkov bodo vseeno izpeljali in jih prilagodili trenutnim protikoronskim ukrepom, žal pa se poslavljajo od tradicionalnega karnevala in pustnih zabav.

Cerkniški župan Marko Rupar

»V pustnem tednu, ki se začne 24. februarja, bo oblast tradicionalno prevzel župan Butalski in vzpostavil Butale – obljubljeno deželo. Deželo, v kateri je vsak dan deželni praznik in v kateri ni davkov. Ker so glupi. V obljubljeni deželi vam obljubljamo tudi veliko smeha, saj je prav smeh pol zdravja – dobrine, ki jo vsi še kako potrebujemo,« je sporočil Matjaž Knap, predsednik Pustnega društva Cerknica.

Varovale so testo za krofe

Obljubljena dežela se bo materializirala v četrtek, 24. februarja, ko bo župan Butalski prevzel oblast od župana Cerknice. Bolje rečeno, izposodil si jo bo za en teden, kot je to že v navadi. »Sledil bo PCT,« dodaja Lojz Pustni. »Oziroma Pust Cel Teden, kot pravimo pri nas. V obiskovalce prireditev bomo vcepili tistega pol zdravja, ki mu pravimo smeh. Za ostalo polovico pa naj poskrbijo drugi. Kakšnih obiskovalcev? Kakšnih prireditev? To se najbrž sprašujete že od samega začetka. Ja, takšnih, kot jih trenutne razmere dopuščajo.«

Cerkniške pustne prireditve se že po tradiciji začenjajo z žaganjem babe. »Babo bodo žagali kar v kulturnem domu – tam lahko obiskovalci sedijo dovolj oddaljeni drug od drugega, pa še v maskah so, mimogrede, maske so za pusta, logično, obvezne,« sporočajo iz Pustnega društva Cerknica.

In zakaj žaganje babe? Takole pripovedujejo v enem največjih pustnih središč v Sloveniji: »Gospodinje so o pustu cvrle krofe. Že stare mame so govorile, da se testo za krofe ne sme prehladiti, ko počiva, torej v hiši ne sme biti prepiha. Zato so otroke nagnale iz hiše. Rekli so jim, naj gredo na plac pogledat, kako babo žagajo. Ko so prišli tja, so spraševali, kje jo žagajo, pa so jih poslali na naslednji prostor, kjer naj bi se to dogajalo. To je trajalo kar nekaj časa. Tako so otroci ves dan krožili od ene točke do druge in spraševali o žaganju babe. Zaradi tega ni bilo prepiha zaradi odpiranja in zapiranja vrat, krofi pa so se lepo ocvrli, da je bila gospodinja tega zelo vesela.«

Čarovnica Uršula bo letos na prisilnem dopustu. Fotografije: Primož Hieng

»Dandanes otrokom ne moreš več prodajati megle,« poudarjajo bodoči cerkniški oziroma butalski oblastniki. »Peciva in ostale hrane imajo dovolj že čez leto, prežaganih bab pa so po televiziji videli že toliko, da jih to pretirano ne zanima več. Zato Butalci ob začetku pustovanja v Cerknici zdaj raje kot farbamo mulce prevzamemo oblast, coprnice s Slivnice prižgejo pustni ogenj, babo (hlod) prav zares prežagamo, izstrelimo nekaj salv in veselo rajamo!«

Med Cerkničani in drugimi obiskovalci je zelo priljubljen dogodek, ki so ga že pred leti poimenovali TV Čohovo, ta bo letos doživel več ponovitev kot kadar koli doslej. »Začeli bomo že v četrtek, nadaljevali v petek pa na pustni torek in morda še kak dan vmes, če bo interes. S tem bo smeh zagotovljen, namreč, če se na prvi predstavi ne boste nasmejali, pa kupite še eno karto in si jo oglejte še enkrat. Mogoče v drugo ali v tretje uspe,« je sporočil Lojz Pustni.

Tudi videovsebine

Veliki pustni karneval letos ne bo živ, pač pa si boste lahko ogledali njegovo maketo, ki jo je izdelal Bor Šparemblek. Na ogled bo v Centru za obiskovalce ob Cerkniškem jezeru. »Hja, tako kot imajo nekateri žive jaslice, imamo mi umetni karneval,« se pošalijo Cerkničani.

Konča se s pogrebom.

Pustni pogreb pa je tisti, s katerem se vse konča. »Ta bo letos – situaciji primerno – potekal v družinskem krogu. Ne sredi Cerknice, kot je bilo to v navadi, pač pa na enem drugem mestu. Ne smemo vam čisto izdati, kje bo torej pogreb, ker spoštujemo ukrepe,« so še skrivnostni v Pustnem društvu Cerknica.

Pogreb bo letos – situaciji primerno – potekal v družinskem krogu.

»Vmes bomo z vami tudi virtualno. Pripravili vam bomo nekaj videovsebin, ki vam bodo morda smešne, morda pa tudi ne. Sem in tja se vam bomo oglasili po TV- in radijskih kanalih, saj se v času našega vladanja to tudi spodobi. Seveda pa ne pozabite, da ste za pustno vzdušje odgovorni tudi sami. Našemite se in rajajte, se zabavajte, to je tisto bistvo pusta. In tako bomo spet odgnali zimo, kot jo najbolje znamo. Saj veste – pametnejši odneha. In že neštetokrat smo dokazali, da je zima pametnejša od nas, Butalcev. Skratka, smeh je pol zdravja. Za to polovico lahko najbolje poskrbimo sami!«