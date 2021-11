Priplesale so si medalje

V Follonici v Italiji je potekalo svetovno prvenstvo v street showu in svetovni pokal v disco danceu, nastopilo je okoli tisoč plesalk in plesalcev iz 16 držav. Plesalci Plesnega kluba Zeko iz Veščice pri Murski Soboti so tekmovali v disco danceu in uspešno zastopali barve Slovenije. Osvojili so dve medalji: srebro je dobila mala članska skupina Rockafellas, med članicami pa bronasto Maja Ocvirk in Živa Horvat v parih. Ob tem kaže omeniti tudi 4. mesto članske male skupine Spice Angels.

«To je bila prva mednarodna tekma po dveh letih odpovedi, kar se je poznalo tudi v močni udeležbi. Nismo vedeli, kaj pričakovati, saj smo za tekmo izvedeli zelo pozno, kot je to sicer v navadi. Kljub temu smo se pripravili, kolikor se je dalo. Na tekmo smo šli neobremenjeni in smo jo vzeli kot dober trening pred prihajajočo sezono, ki pa upam, da se bo izpeljala v celoti. Dekleta so bila odlična; začeli smo malo bolj zadržano, kajti niso več navajene tekmovati vsak mesec. A ko je začetna trema popustila, je steklo in dosegli smo nekaj odličnih rezultatov.

Pri članski mali skupini se nam je pridružila plesalka iz Zapleši z Urško, da nam ni bilo treba spreminjati postavitev. Dobro so se odrezale tudi novinke, ki so bile prvič na tako veliki tekmi, najbolj pa sem vesel, da so dekleta dobre osebe, lepo je bilo videti, kako so skrbele druga za drugo, si pomagale pri frizurah, ličenju, ogrevanju. Tako rekoč me niso potrebovale. Dobili smo obilo novega zagona po dveh turobnih sezonah, tako da se že veselim prihodnje,« je po vrnitvi iz Italije povedal Dejan Zečević, vodja PK Zeko.