Princu Albertu podaril metliško penino (FOTO)

Toni Perušič je starosta med slovenskimi ultramaratonci, s svojim veselim in družabnim značajem pa je Belokranjec, ki je letos dopolnil 60 let, tudi eden najbolj priljubljenih udeležencev zahtevnih večdnevnih tekaških prireditev doma in v tujini. Prejšnji teden je že četrtič tekel na osemdnevnem dogodku No Finish Line (Tek brez cilja) v mondenem Monaku. Toni Perušič je še četrtič zastopal slovenske barve na osemdnevnem teku v Monaku. Preizkušnja je potekala pred dnevi. »Zaradi vse pogostejših težav s hrbtom in koleni sem omahoval glede letošnje udeležbe na zelo simpatičnem tekaškem dogodku ...