Danes ob 9.37 je v Levstikovi ulici v Ljubljani delavec padel skozi okno poslovnega objekta okoli tri metre globoko in se poškodoval. Reševalci NMP Ljubljana so ga na kraju oskrbeli in ga nato prepeljali v UKC Ljubljana. Obveščene so bile pristojne službe, javlja uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: