Prijatelj pokojne Tereze Vuk: Nimam besed, s katerim bi lahko opisal občutke

Pisali smo, da je pri starosti 47 let nenadoma umrla pisateljica in kolumnistka Tereza Vuk. Bila je avtorica treh knjig in kolumnistka, z romanom Zakaj ima moj hudič krila, ki je izšel lani pri založbi Beletrina, pa je pristala v širšem naboru za nagrado kresnik.

Na družbenih omrežjih so se od nje poslovili številni znani Slovenci, s katerimi je tudi sodelovala. Med njimi je bil pisatelj in založnik Jaka Tomc, Terezin dobri prijatelj od leta 2015.

Nazadnje sta klepetala pred tednom dni. Tomc je za Slovenske novice povedal, da ga je novica, da Tereze ni več med nami, močno prizadela. »Nimam besed, s katerim bi lahko opisal občutke,« je dejal jutro po njenem slovesu.

Usoden naj bi bil infarkt. »V nobenem trenutku ni dala vedeti, da se slabo počuti ali kaj podobnega. Čvekala sva o najinih knjigah v nastajanju, potarnala je, da se boji, da njene nove knjige ne bo nihče razumel. Njene zadnje besede meni so bile: 'A smo nori?', na kar sem odgovoril s 'smo',« se Tomc spominja njunega zadnjega pogovora.

Objavil je tudi izsek enega od njunih pogovorov s facebook klepeta, v katerem je Tereza zapisala: »In objel me je.« Da bi izvedeli, kdo jo je končno objel, Tomc pravi, da bo treba prebrati njeno knjigo Zakaj ima moj hudič krila.

Tereza je v svojih besedilih uporabljala živahen, sočen in slengovski jezik, ki je delil bralstvo. »Ali ti je všeč ali pa ne. Tako kot tatarski biftek,« je nekoč zapisal pisatelj in založnik Tomc. Njeno zasebno življenje je bilo polno vzponov in padcev.

Novico o njenem slovesu so sporočili njeni svojci, a kot je Tomcu znano, je živahna Tereza v stanovanju živela sama, brez partnerja.