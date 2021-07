Priigrajte si popuste na slastne sladolede

Sladoled lahko poleti, ko bolj kot obilica hrane prijajo osvežilni napitki in manjši prigrizki, včasih nadomesti kar celoten obrok, še posebej, če je polnega okusa, iz več sestavin … Ob tem nam začnejo pred očmi poplesavati lučke in korneti, ki so lahko odlični sopotniki tudi na izletih; v največji vročini najbolj prijajo sladoledi na vodni osnovi, doma pa so nepogrešljivi tisti iz banjice, ki jim lahko po mili volji še kaj dodamo in tako kepicam ustvarjalno pridamo še svoj osebni pečat ali pa sladoled uporabimo kot sestavino v kateri od poletnih sladic za vso družino in še prijatelje.Toliko, kot je vrst sladoleda, je načinov njegove uporabe, priprave sladic na osnovi sladoleda, bi skoraj lahko rekli. Po priljubljenosti posladkov je sicer nekaj mest za čokolado, bonboni in piškoti, je pokazala nedavna raziskava, in drži, da ga nekateri tudi ne marajo, spet drugim ga poleti ni dovolj in radi posežejo po njem celo pozimi. Marsikdo pa ga zamenja kar za cel obrok v dnevu, sploh v teh vročih poletnih temperaturah.Naročnik oglasne vsebine je Petrol