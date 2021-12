Prihajajo ohladitve in sibirski mraz? Tako pravi Brane Gregorčič

Proti koncu tedna prihaja nekoliko hladnejši zrak, a kot je pojasnil meteorolog Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič, vremenoslovci ne pričakujejo nobene izrazite ohladitve. »Res se bo v višinah nad nami nekoliko ohladilo, a glavnina mrzlega zraka bo ostala nad vzhodnim delom Evrope,« pojasnjuje Gregorčič.

Jutranje temperature po Sloveniji bodo ob koncu tedna po nižinah okoli –5 stopinj, hladneje bo predvidoma le v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske, kjer pa so v zadnjem tednu občasno že beležili tudi manj kot –15 stopinj C. Če se odpravljate na smučišča in sankališča v višjih legah, se le toplo oblecite, saj se bo živo srebro spustilo tudi pod –10 stopinj ponoči, čez dan pa bo okoli ničle.

Temperature bodo zimske in ni opaziti, da bi k nam prihajal vpliv Sibirije. Kot pojasnjuje Gregorčič, bo zrak k nam pritekal iznad Skandinavije in Baltika, torej bo razmeroma topel in suh.

Nekoliko hladneje od sredine naslednjega tedna

Že nekoliko bolj hladno pa bo predvidoma od sredine naslednjega tedna, torej po 22. decembru, ko se bo nekoliko bolj ohladilo tudi v srednji Evropi in pri nas, pravi Gregorčič in dodaja, da se napovedi iz dneva v dan še spreminjajo.

Suho vreme nas bo spremljalo še najmanj do 23. decembra, kažejo napovedi, nato pa se bo verjetnost rahlega sneženja nekoliko povečala. Za napovedi, ali bomo naposled imeli belo božično obdobje, pa je še prezgodaj.