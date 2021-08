Prihaja novost za številne Slovence: bodo stare osebne še veljavne?

Začel je veljati Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki bo skupaj z novelo Zakona o osebni izkaznici omogočil izdajo nove, elektronske osebne izkaznice z biometričnimi podatki.Z novo osebno izkaznico bomo imeli državljanke in državljani na eni kartici vse potrebno za našo identifikacijo v fizičnem kot tudi v elektronskem svetu, prav tako pa bomo novo osebno izkaznico lahko uporabili za elektronsko podpisovanje in zdravstvene storitve, obljubljajo na ministrstvu za javno upravo. ​Osebna izkaznica bo tako nosilka sredstva elektronske identifikacije. Vsebovala bo dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti) in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Osebna izkaznica bo zato lahko priglašena kot nacionalni dokument za čezmejno elektronsko poslovanje, kar pomeni. da bo državljan Slovenije lahko z osebno izkaznico opravljal tudi e-storitve tujih ponudnikov.Biometrična osebna izkaznica bo imela čip z biometričnima podatkoma podobe obraza in dveh prstnih odtisov. Nove osebne izkaznice bodo začeli predvidoma izdajati po novem letu. Stare bodo še vedno veljale, poudarjajo na ministrstvu.Predvidoma avgusta 2022 bo z osebno izkaznico možno uveljavljati tudi zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zdravstvenih zavodih, in sicer prek elektronske identifikacije na podoben način kot s kartico zdravstvenega zavarovanja.