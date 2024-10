Prihaja konkretna ohladitev, temperature bodo predvidoma pod ničlo

V prihodnjih dneh bo v Sloveniji prevladovalo oblačno vreme. Danes in jutri bo sicer še pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 °C.

Jutri bo še precej jasno, le na Primorskem zmerno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 23 °C. V sredo in četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Središče območja visokega zračnega tlaka se je iznad vzhodne Evrope pomaknilo nad Balkan. V višinah k nam s šibkim vetrom zahodnih smeri doteka razmeroma suh in topel zrak.

Bodo temperature padle pod ničlo?

Portal neurje.si poroča, da imamo trenutno nadpovprečne temperature, ki so 5–10 °C nad dolgoletnim povprečjem. Do konca meseca bistvenih sprememb ne pričakujejo, je pa na vidiku prva izrazitejša ohladitev, ki nas bo od severa zajela okoli 1. novembra. »Takrat pa bo ravno nasprotno – med 5 in 8 stopinj POD povprečjem. Nad Baltskim morjem bo nastal ciklon, ki bo s severnimi vetrovi k nam dovajal občutno hladnejši zrak, nad severnim Sredozemljem pa bi lahko nastal sekundarni ciklon. Po nižinah bi lahko v letošnji jeseni zabeležili prvi minus,« so zapisali.