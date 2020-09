Prihaja konkretna ohladitev

Astronomska jesen (23. september) je vse bližje, zdi pa se, da tudi jesenske temperature. Vremenoslovci agencije za okolje za prvi dan novega tedna napovedujejo, da bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo: »Popoldne bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.« Še precej toplo, a žal ne bo dolgo tako.



V torek bo suho na severovzhodu, medtem ko bo drugje bolj oblačno, pojavljale se bodo celo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, tudi dežuje lahko. Na vzhodu bo deloma sončno in večinoma suho, pihal bo jugozahodnik. Četrtek bo razmeroma suh, z izjemo jugozahoda, medtem pa praktično vso Slovenijo padavine čakajo v petek.



Najvišje dnevne temperature se bodo proti koncu tedna precej spustile. Tako bodo prihodnji vikend termometri povsod kazali manj kot 20 stopinj Celzija. Najbolj mrzlo bo na severozahodu države, kjer bo čez dan komaj 11 stopinj Celzija, medtem ko bo v notranjosti živo srebro poskočilo na okoli 15. Da, to je praktično 10 (ponekod tudi več!) stopinj manj, kot smo jih bili vajeni zadnje dni.