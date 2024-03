Pri pacientki na psihiatrični kliniki Ljubljana opazili modrico

Izredni strokovni nadzor na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana je pokazal, da modrica pri eni od pacientk ni bila posledica nasilja, obstaja pa možnost neprimernega ravnanja zaposlenega, so sporočili s klinike.

Svojci so februarja obvestili pristojne na psihiatrični kliniki o sumu grobega ravnanja s pacientko. Na oddelku so med pregledom pacientke opazili modrico na levi nadlakti in se v zvezi s poškodbo nemudoma posvetovali z Inštitutom za sodno medicino, so pojasnili na kliniki. Izdali so napotitev na pregled in opravili pogovor z zaposlenimi na oddelku.

Zaposlenega pozvali na zagovor, ki bo v četrtek

Generalni direktor klinike Bojan Zalar je 19. februarja odredil strokovni nadzor, v okviru katerega je tričlanska komisija pregledala dokazila ter opravila razgovore z zaposlenimi na oddelku, pacientko in njenimi svojci.

»Komisija je ugotovila, da modrica ni bila posledica nasilnega ravnanja, obstaja pa možnost neprimernega ravnanja zaposlenega,« so na kliniki zapisali v sporočilu za javnost. Zaposlenemu so vročili vabilo na zagovor, ki bo v četrtek, so pojasnili. Zalar je poudaril, da imajo ničelno toleranco do nasilja. Poleg tega je zatrdil, da so kot ustanova zavezani k visokim standardom oskrbe pacientov, še posebej pa je osebje izučeno za delo z občutljivimi družbenimi skupinami, torej osebami z duševnimi motnjami in starejšimi.

Dodal je, da so v tem primeru svojci korektno in razumno sodelovali ter s tem bistveno pripomogli k ugotavljanju stanja. Sporočili so še, da bodo gradivo posredovali pristojnim organom.