Pri odzivu policije na aprilsko grožnjo napada v šolah celo sum kaznivega dejanja, zaznali so neresnične navedbe

Minister je policiji že izdal usmeritve in obvezna navodila za odpravo nepravilnosti, o njihovem uresničevanju pa mora policija poročati najpozneje do 2. novembra. Usmeritve in obvezna navodila določajo, da generalni direktor policije zagotovi dosledno spoštovanje internih aktov, ki določajo evidentiranje prejetih operativnih informacij.

Nadalje mora ob zaznavi groženj zoper življenje in telo zagotoviti takojšnjo, hitro in skrbno policijsko preiskavo in izvedbo ustreznih policijskih aktivnosti. V obravnavanem primeru je bila namreč informacija o grožnji pridobljena 2. aprila, aktivnosti policije pa so se začele šele 9. aprila, ko je informacijo prejela Policijska postaja Ljubljana Bežigrad.

Usmeritve in obvezna navodila določajo tudi, da v sektorju za organizirano kriminaliteto uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi zagotovi strokovno in koordinirano opravljanje predpisanih nalog, vključno s prenosom informacij med hierarhično nadrejenimi in podrejenimi enotami.

Prav tako je zapisana obveza, da se javnosti posreduje resnične in celovite informacije ter pri obveščanju dosledno upošteva komunikacijska načela. V obravnavanem primeru so bile namreč informacije, podane v medijih, po Levačićevih besedah neresnične in necelovite.

Treba pa bo tudi spremeniti dogovor med obveščevalno-varnostno službo ministrstva za obrambo, Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo in policijo. Tu so namreč ugotovili nekatere sporne prakse, ki niso sledile veljavnemu protokolu in jih je treba odpraviti.