Na šolah bodo semaforji

Potem ko je prejšnji teden policija obveščala šole glede spletne objave z grožnjo napada in se je izkazalo, da komunikacija ni bila najboljša, sta se minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda na včerajšnjem sestanku dogovorila za izboljšanje nekaterih protokolov.

Komunikacija med policijo in šolami prejšnji teden je sprožila več kritik. Nekatere šole sploh niso bile obveščene, vsak se je odločal po svoje. Ponekod je zavladala panika in so bili razredi na dan, ko je bil napad napovedan, napol prazni. Poklukar je priznal, da je bilo komuniciranje pomanjkljivo, zato je že v četrtek odredil izredni nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo dela policije. Postopek še ni končan.

»En varnostnik pred šolo ne more zagotoviti varnosti v šoli," meni predsednica združenja ravnateljev in ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič. FOTO: Črt Piksi

Z ministrom Feldo pa sta se včeraj dogovorila, da bodo izboljšali protokole obveščanja, komuniciranja in ukrepanja ter da bodo okrepili preventivne dejavnosti. Pri spremembah protokola ukrepanja je Poklukar napovedal ukrepanje na podlagi semaforja. Zelena barva bo pomenila, da je bila grožnja zaznana, a da ni večje verjetnosti ali gotovosti za napad. Ob rumeni barvi je grožnja večja in bo treba obvestiti širšo skupnost, tudi starše otrok. Ob rdečem alarmu pa bodo obvestili ministrstvo, šole v vseh regijah, nujno bo ukrepanje po protokolu, je napovedal Poklukar.

Nočejo varnostnikov

Minister Poklukar je še dejal, da imajo že zdaj veliko preventivnih dejavnosti, a da jih bo treba okrepiti in biti pri preventivi še bolj aktiven: »Zagotoviti moramo vse, da se ne bodo take stvari ponavljale in da ne bomo pri vsaki grožnji pred vrata šol postavljali varnostnikov, vznemirjali staršev in motili vzgojno-izobraževalnega procesa.«

Zelena: grožnja zaznana, a ni večje verjetnosti za napad. Rumena: grožnja je večja, obveščanje širše skupnosti. Rdeči alarm na semaforju: nujno ukrepanje po protokolu.

Šole nočejo varnostnikov. Predsednica združenja ravnateljev in ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič je ena izmed treh ravnateljev ljubljanskih šol, ki je prejšnji teden zavrnila ponudbo ljubljanske občine, da bi imeli pred šolo varnostnika. »En varnostnik pred šolo ne more zagotoviti varnosti v šoli. Lahko pa s preventivnim ravnanjem, opazovanjem drug drugega marsikatero nevarnost preprečijo sošolci in učitelji,« je dejala Miheličeva. Bila je zelo kritična do komuniciranja policije prejšnji teden, zato v prihodnje pričakuje drugačno ravnanje: »Želim si, da kadar policija presodi, da gre za resno grožnjo, to takoj skomunicira z našim ministrstvom, ki opozori šole, da smo še dodatno pozorne na dogajanje in vse, ki prihajajo v šolski prostor.«

Miheličeva je opozorila, da v šolah ves čas skrbijo, da je šolski prostor varen: »Po naši šoli se ne morejo ljudje kar prosto sprehajati. V Ljubljani že več let nima nobena šola dežurnih učencev, na naši šoli imamo receptorja, ne pa varnostnika.«

Dežurnih učencev nimajo tudi na OŠ Mengeš, šolo pa imajo od epidemije naprej v celoti zaklenjeno, razlaga ravnatelj Sašo Božič: »Kdor želi priti, se mora najaviti. Starši počakajo zunaj, tudi ko je konec pouka. Nimamo ne varnostnika ne informatorja, vrata odpiramo z domofonom. Dodatnih ukrepov pred sredo tako nismo sprejemali. Zakaj pa bi jih? V sredo bi jih imeli, v četrtek pa kaj? Tako ali tako imamo ogromno dejavnosti, s katerimi skrbimo za varnost otrok in njihovo duševno zdravje. Tega se ne da rešiti z danes na jutri. Zato tudi ne vidim smisla, da bi šli v ekstreme z varnostniki na vratih in pregledovanjem torb. Ob tem se otroci zagotovo ne bi počutili varno.«

V Ljubljani že več let nima nobena šola dežurnih učencev, na naši šoli imamo receptorja, ne pa varnostnika.

Pokukajte v torbe

Minister Poklukar je včeraj pozval, da se moramo na vse grožnje, zlasti številne grožnje informacijski varnosti, in na množico lažnih novic odzvati skupaj: »Pozivam tudi slovenske starše, da se z otroki o varnosti čim več pogovarjajo, da jim kdaj pa kdaj tudi pogledajo v šolsko torbo. V zadnjih dneh smo bili priča, da je otrok prinesel orožje v šolo. To ni najboljša popotnica. Starši smo v prvi vrsti odgovorni za svoje otroke,« je še dejal Poklukar.

Da smo za varno šolsko okolje odgovorni vsi, je spomnil tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda: »Šolski prostor je obsežen. Tu se vsak dan srečuje 380.000 učencev, dijakov, mladostnikov in skoraj dvakrat toliko staršev. To je velik del slovenske populacije. Vsi moramo delovati, da preprečimo take dogodke. Pomembna je kultura sobivanja, delovanja.«