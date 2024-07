Po aprilskem preplahu v slovenskih šolah je izredni nadzor v policiji pokazal porazne rezultate

Izredni nadzor nad delom policije v zvezi z grožnjo napada v slovenskih šolah je pokazal nepravilnosti in pomanjkljivosti pri ravnanju z informacijo, opravljanju vodstvenih nalog in izvedbi policijske preiskave, so sporočili z notranjega ministrstva. Notranji minister Boštjan Poklukar je že izdal usmeritve za odpravo nepravilnosti.

Na začetku aprila, po streljanju na eni od finskih osnovnih šol, je bil namreč na enem od slovenskih medijev objavljen komentar z grožnjo o podobnem dogodku v Sloveniji. Policija je takrat o tem najprej obvestila javnost, zaradi česar je bila deležna kritik nekaterih ravnateljev.

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge je po ministrovi odreditvi opravil izredni nadzor nad delom policije glede potencialne grožnje nasilja v šolah. Minister Poklukar je po navedbah notranjega ministrstva izredni nadzor odredil zaradi očitkov in različnih informacij medijev o neustreznem obveščanju javnosti in očitkov o pasivnosti dela policije.

Ugotovitve nadzora bodo javnosti predstavili v torek

»Izredni nadzor v policiji je pokazal nepravilnosti in pomanjkljivosti pri evidentiranju in poslovanju s to operativno informacijo ter nepravilnosti, ki se odražajo v nedoslednem opravljanju vodstvenih nalog in izvedbi takojšnje, hitre in skrbne policijske preiskave,« so danes sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Poklukar je zato že izdal usmeritve in obvezna navodila odpravo nepravilnosti, ugotovitve nadzora pa bo direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić javnosti predstavil na torkovi novinarski konferenci.