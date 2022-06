Poglejte, kakšen poligon za urjenja so dobili gasilci (FOTO)

Tristo mož in žena strumnega koraka in ostrega pogleda. Polikani od pet do glave. Njihovi koraki edini odmevajo v siesti vročega popoldneva. Misel ena sama: ponos ob zgodovinskem dnevu, ki se je v anale gasilske organizacije zapisal z zlatimi črkami.

Za skoraj 12.000 gasilk in gasilcev pa prinesel pridobitev, ki pomeni premik k še bolj usposobljeni, pripravljeni in strokovno podkovani homogeni skupnosti mož in žena, ki iz nevarnosti rešujejo naša življenja in imetje. Regijski gasilski poligon, ki je kot stražni stolp zrasel na robu Grosupljega, tik ob tamkajšnjem gasilskem centru, je doprinos za 84 gasilskih društev v šestih gasilskih zvezah v Regiji Ljubljana II; njihovi članice in člani se bodo lahko na njem urili, utrjevali že osvojene veščine in nadgrajevali gasilsko znanje.

Mimohod iz ptičje perspektive FOTOGRAFIJE: Brane Petrovič

Namenjen pa bo tudi preostalim posameznikom in skupinam iz sistema zaščite in reševanja, ki jim bodo gasilci velikodušno odstopili prostor za svoje potrebe. »Ko sem izvedel za priložnost, da bi lahko v Grosupljem imeli tak poligon, bil sem v Bruslju, ko sem prejel klic, sem si mislil: tako priložnost je treba izkoristiti. Župan Grosupljega je tako rekoč čez noč podpisal izjavo, da ga lahko zgradimo. Naša lokacija ni bila edina možna, a nam je v napetem medgasilskem boju uspelo, da regijski poligon stoji prav tu. Šli smo čez številne ovire kot buldožerji, ustvarili okoliščine za zmago in zmagali. Ponosen sem na to, da nismo obupali, na sodelavce v društvu, zvezi, regiji, prijatelje, znance, njihov trud in zavzetost. Mogoče bi kdo ob takem poligonu zamahnil z roko, a verjemite, da je za tem platojem, stolpom in bazenom ogromno dogovarjanja, pogajanj, odpovedovanja, usklajevanja, dela.

Tisto, kar res šteje, pa je korist za gasilstvo, to, da se bo za najzahtevnejše naloge tu urilo več kot 11.500 gasilcev. Resnično velik prispevek k naprednemu, kakovostnemu, učinkovitemu gasilstvu. In najpomembnejše: tako bomo še veliko bolje pripravljeni za pomoč ljudem v stiski,« je misel ob novi pridobitvi navdušeno strnil Iztok Vrhovec, predsednik PGD Grosuplje in zaslužen, da je Grosupeljčanom uspelo stopiti ob bok štirih društev, ki imajo vadbene poligone tako rekoč na svojem dvorišču. »To je za gasilstvo v Grosupljem, za zvezo in celo regijo zgodovinski trenutek. Velik trenutek, ker bodo lahko vse gasilske zveze tu usposabljale svoje operativce, da bodo znali varno in učinkovito posredovati vedno, ko bodo ljudje potrebni pomoči. Želimo si, da ne bi bil prazen, zato so dobrodošli sosednja društva in zveze. Poligon mora pokazati vsem ljudem, da se naši fantje usposabljajo za ljudi, ki se bodo zaradi tega počutili še bolj varne in bodo gasilcem še bolj zaupali,« je vrata poligona na široko odstrl predsednik GZ Grosuplje Andrej Bahovec.

Ponos, hvaležnost, zadovoljstvo so veli iz ust številnih lokalnih in drugih veljakov, ki so izmenjaje na slavnostnem odru priznavali pomen in vrednost objekta ne le za občinski, temveč tudi za širši, skupni prostor, kjer gasilci ne delijo pomoči potrebnih na naše in vaše, na desne in leve, ampak pomagajo iz svoje srčne dobrote, vrline, ki je skupna vsem gasilcem v Sloveniji.

Male Atene

Vsak 13. Slovenec je gasilec, podmladek v tej organizaciji ne usiha, nasprotno, smo odobravajoče slišali iz marsikaterih ust, ne nazadnje je redka hiša v občini ali nemara državi, ki ne bi tej plemeniti skupnosti dala vsaj enega moža ali dekleta. Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta, sicer pa domačin in zapriseženi gasilec v Račni, je, razumljivo, naklonjen razvoju gasilstva.

Novo večnamensko vozilo so sprejeli Janez Kavšek, namestnik predsednika PGD Grosuplje, Luka Furlan, namestnik poveljnika PGD Grosuplje, Jošt Kadunc, poveljnik PGD Grosuplje, in Iztok Vrhovec, predsednik PGD Grosuplje (z leve).

»Je najmočnejša civilna obrambna sila naše države, verjetno tudi ena izmed najbolj opremljenih in organiziranih. To smo pokazali tudi na mednarodnih dogodkih, na velikih požarih, kjer so bili naši gasilci vzor drugim. Smo usposobljeni za delovanje tudi zunaj meja naše države, za zagotavljanje naše in skupne varnosti. Gasilke in gasilci ste poleg nujne medicinske pomoči prvi v naših srcih in mislih, ko smo v stiski in potrebujemo pomoč,« je poudaril in se dotaknil še pokrajinske zakonodaje, v kateri bi prav gasilstvo lahko postavilo temelje za njeno uzakonitev. Prav gasilstvo in sistem zaščite in reševanja, je izpostavil Kovšca, »sta učinkovita regionalizirana mehanizma, na katerih bodo, če bo politika prižgala zeleno luč, zgrajene tudi nove pokrajine v Sloveniji. Če hočemo biti bolj prodorni, razviti, povezani in sodelovalni, nas čaka nov preboj prav na ravni regij. V tem primeru bi tudi Gasilska zveza Slovenije lažje realizirala ambicijo svojih poligonov, če bi imela na drugi strani močnega in stabilnega partnerja, pokrajine.«

Tudi ljubljanski škof dr. Anton Jamnik, ki po duši in koreninah ostaja Grosupeljčan, čeprav že vrsto let službuje v prestolnici, je od rojstva gasilec. »Sem član gasilskega društva na Ilovi Gori. Ko si na Mali Ilovi Gori krščen, si že član gasilcev. Skupaj poteka vpis v krstno knjigo in knjigo gasilcev,« je popestoval običaj, ki ni daleč od resnice. Cerkev in gasilstvo imata skoraj iste korenine, skupna jima je pomoč v stiski, je izpostavil škof, ki je prireditev o uradnem odprtju poligona označil za male Atene, male olimpijske igre, predhodnice gasilske olimpijade v Celju. »Zakaj omenjam grškega duha?« se je vprašal: »Zato, ker so ob vadbi, treningu in druženju Grki gojili štiri slavne vrline: zmernost, srčnost, modrost in pravičnost. Zmernost potrebujemo pri vseh stvareh v družbi, okolju, kjer živimo, gasilci vedo, da sta potrebna tudi srčnost in pogum. Gasilstvo danes ni nekaj enostavnega, je znanost, umetnost.

Postroj sodelujočih, med katerimi so tudi inštruktorji.

Ključnega pomena je tudi srčna modrost, ob tem seveda pravičnost, ki daje vsemu osnovo. Naj sam dodam še ljubezen, ta je ključnega pomena v času, ko se zapiramo v svoj svet, svet računalnikov, ekranov in tablic, v svet svojega individualizma. Človek je ustvarjen, da je ljubljen in ljubi. Ključnega pomena sta druženje, solidarnost, da opazimo drug drugega.« In vse te vrednote dobijo smisel med gasilci.

Velik ugled

Sirene so butnile iz daljave, utripajoče modre luči pa so bliskale v poletni soparici. Množica prišlekov je jela obračati glave, piš strahu je zavel med obiskovalci. Operativna enota je poskakala iz avta in hušknila skozi vrata stolpa. Gasilci so gomazeli po stopnicah, del se jih je raztepel po sobah, del švignil na streho. Tisti, ki so ostali pri vozilu, so izvlekli dvižno lestev in jo pognali proti nebu. Reševanje ponesrečencev se je začelo. Kot človek pajek se je gasilec po vrvi spustil s strehe in poniknil skozi odprtino v objektu.

Vsak 13. Slovenec je gasilec.

Tam je že reševalna skupina oskrbela ponesrečenca in ga na nosilih začela spuščati po lestvi navzdol. Le nekaj minut in objekt je bil v rokah gasilcev, ponesrečeni pa na varnem. S prikazom reševalne vaje na poligonu so operativci poželi gromek aplavz, v skupini je sodeloval tudi večji del inštruktorjev v GZ Grosuplje. Regijski vadbeni poligon je namenjen za najzahtevnejše naloge, visok je 14 metrov in ima štiri etaže, plato za vaje na površini več kot 1500 kvadratnih metrov, bazen za vodo ter plato za tehnično reševanje. Lani so člani zaščite in reševanja posredovali 24.000-krat, v prvih mesecih letos 10.000-krat.

11.500 se jih bo usposabljalo na novem poligonu.

»To pomeni, da je naše zdravje, za katero moramo skrbeti, da lahko pomagamo drugim, še kako pomembno, da moremo varovati naš narod in njegovo imetje. Anton Martin Slomšek je napisal lepo misel, ki je, kot bi jo položil v usta gasilcem: Vse ti lahko nesreča vzame, znanja ti ne more,« je vrednost gasilske strokovne podkovanosti strnil predsednik GZS Janko Cerkvenik.

Ne le regijski poligon, gasilci so prevzeli tudi novo večnamensko vozilo za posredovanje na težko dostopnih območjih pa tudi za posredovanje pri nevarnih snoveh. V gasilskem centru pa so dobili še devet novih dvižnih vrat.

Skupaj poteka vpis v krstno knjigo in knjigo gasilcev.

»Navdihujejo nas cilji, sanje in želje. Potrebe v našem mestu in na splošno so vse večje, posredovanja vse zahtevnejša. Že zdavnaj požari niso glavni izziv gasilcev, stopamo pred nove izzive, na nas se ljudje obračajo ob poplavah, drugih naravnih nesrečah, zato moramo biti vrhunsko izurjeni. Prav zaradi nenehnega napredka in učinkovitega obvladovanja zahtevnih intervencij uživamo velik ugled. Vrata so nam povsod odprta, in roko na srce, brez občanov in podjetnikov – donatorjev ne bi zmogli vseh teh investicij. Tudi občina nam ves čas stoji ob strani,« je še povedal Vrhovec, ki je s svojimi gasilci, občani in drugimi obiskovalci dolgo v noč slavil nove pridobitve na težko pričakovani gasilski veselici.

Ešalon mladine vodi Marko Katern, predsedujoči mladinskemu svetu regije.

Blagoslov novih pridobitev je opravil ljubljanski škof msgr. dr. Anton Jamnik.