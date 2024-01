Previdno na cesti! Nova preventivna akcija policistov bo trajala do nedelje

Začenja se nova preventivna akcija Agencije za varnost prometa (AVP) Osredotoči se na cesto. Do nedelje bodo policisti pri kontroli prometa posebej pozorni na prekrške, ki vplivajo na zbranost voznikov med vožnjo, s poudarkom na uporabi mobilnih telefonov. Izvedli bodo tudi posamezne poostrene nadzore, v katerih bodo odkrivali tovrstne prekrške.

Nova preventivna akcija agencije sicer nadomešča dosedanjo akcijo Varno brez telefona. Prva tovrstna akcija se je začela danes in bo potekala do nedelje, druga pa med 30. septembrom in 6. oktobrom.

Na sposobnost osredotočenosti med vožnjo namreč poleg aktivne uporabe mobilnega telefona vpliva vrsta dejavnikov, kot so prehitra vožnja, različna čustvena stanja, utrujenost in obvladovanje stresa. Med moteče dejavnike štejemo tudi nastavljanje različnih sistemov v vozilu, kot so radio, klimatska naprava in multimedija, pa tudi prehranjevanje, kajenje in ličenje. Pomemben dejavnik je predhodno uživanje alkohola, drog, drugih psihoaktivnih snovi, še posebej v kombinaciji z zdravili.