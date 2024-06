Preverite, katere ceste po Sloveniji bodo zaprte

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Novo mesto zahod proti Obrežju in Hrvaški zaradi nesreče.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru.

Na dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas pred priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trebnje zahod proti Ljubljani.

Zaprte bodo Karavanke

Na gorenjski avtocesti bo predor Karavanke zaprt v obe smeri v noči iz srede, 12. junij, na četrtek, 13. junij, med 21. in 5. uro. Zaprt bo tudi uvoz Hrušica proti Karavankam. Obvoz za osebna vozila bo možen preko prehodov Ljubelj, Korensko sedlo in Rateče, za tovorna vozila pa preko prehodov Šentilj, Vrtojba ali Fernetiči.

Glavna cesta Litija-Zagorje bo pri Šklendrovcu zaprta do 17. ure.

Glavna cesta Poljana-Ravne bo na Prevaljah zaradi preplastitve zaprta od sobote, 8. junija od 9. ure do nedelje, 9. junija, do 17. ure. Obvoz bo po cestah Poljana-MP Holmec-Pliberk (Avstrija)-MP Vič-Dravograd-Ravne na Koroškem-Prevalje in obratno.

Do nedelje maraton Franja

Regionalna cesta Gobovce-Črnivec bo pri Posavcu zaradi asfaltiranja zaprta do nedelje, 9. junija, do 19. ure. Obvoz bo po cestah Gobovce-Kamna Gorica-Radovljica-Črnivec in obratno.

Do 9. junija bo potekal kolesarski Maraton Franja.

Na glavni cesti Novo mesto-Metlika bo zaprt odsek Dolnja Težka Voda-Vinja vas v soboto, 8. junija, od 7. do 20. ure ter v nedeljo, 9. junija, od 7. do 21. ure. Obvoz bo potekal po cestah Jugorje-Semič-Ručetna vas-Podturn-Soteska-Straža-Novo mesto in obratno.