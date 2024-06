Nevihtni veter podrl prireditveni šotor, ena oseba poškodovana: »Lahko bi nas ubilo!« (VIDEO)

V Jastrebarskem je sinoči potekalo drugo srečanje obrtnikov in podjetnikov, kamor so prispeli predstavniki obrtnikov iz vse Hrvaške, vendar je načrte prekrižalo hudo neurje, ki je nenadoma zajelo mesto.

Obrtniki so bili na dvorišču društva pod velikim šotorom, kjer je bila organizirana pogostitev, ko je močan nevihtni sunek začel dvigovati šotor in ločevati kovinske palice, piše Obrtnik.hr.

Nekateri gostje so držali palice, drugi pa platno, ki jim ga je veter trgal iz rok. Povedali so, da tako močnega dežja in vetra še niso doživeli in da vremenoslovci na območju Jaske niso napovedali neviht.

Obrtniki so bili povsem mokri, hrana pa raztresena po tleh. Zaradi močnega neurja se je lažje poškodoval mlajši moški, ki mu je spodrsnilo pred šotorom. Ob padcu po tleh je dobil ureznine po rokah in nogah.

Predsednik Društva obrtnikov Jastrebarsko Saša Krljan se je vsem obiskovalcem zahvalil za hitro odzivnost in poudaril, da je najpomembnejše, da ni bil nihče huje poškodovan.