Preverili smo, iz česa so diplomirali predsedniški kandidati - nekateri naslovi niso presenetljivi

Volitve novega predsednika Slovenije se nezadržno približujejo. Počasi bomo o kanidatih vedeli že domala vse. Naj mali košček k mozaiku, ki si ga o kandidatih ustvarjate bralci, dodamo še mi. Tokrat smo izbrskali, kakšne so teme, ki so med formalnim izobraževanjem zanimale kandidate, ki se letos podajajo v boj za predsednika.

Vrstni red predstavitve kandidatov sledi redu, ki bo na volilnih lističih v nedeljo, 23. oktobra.

Milan Brglez

Dr. Milan Brglez. FOTO: Uroš Hočevar

Leta 1992 je končal študij politologije – smer mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njegovo diplomsko delo nosi naslov: Imunitete in privilegiji v novejšem diplomatskem in konzularnem pravu: poskus primerjalne analize. Magisterij je vpisal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1996 zaključil z delom: Kodifikacija sodobnega diplomatskega prava. Leta 2006 pa je uspešno obranil doktorsko disertacijo na Fakulteti za družbene vede z naslovom Pomen nepozitivističnih epistemoloških in realističnih ontoloških predpostavk za osmišljanje mednarodnih odnosov in metodologije njihovega proučevanja.

Govori angleški (aktivno), nekdanji srbohrvaški oz. današnje izpeljanke (aktivno) in francoski jezik (pasivno).

Anže Logar

Anže Logar. FOTO: Črt Piksi

Janez Cigler Kralj

Leta 2000 je diplomiral z naslovom Globalna potrdila o lastništvu in njihova uporaba na primeru SKB banke na visoki poslovni šoli na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 2006 je magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije z naslovom Evropska unija - zgodba o uspehu ali usoda Rimskega imperija?. V juliju 2016 pa je doktoriral na Fakulteti za uporabne družbene študije z dezertacijo Volilni sistemi in njihov vpliv na kvaliteto demokracije.

Janez Cigler Kralj. FOTO: Voranc Vogel

Miha Kordiš

Diplomiral je na Fakulteti za družbene vede FdV, smer politologija - analiza politik in javna uprava leta 2009 s temo: Sprememba funkcij slovenskega parlamenta po vstopu v EU: obravnava zadev EU v mandatu 2004–2008).

Miha Kordiš. FOTO: Jože Suhadolnik

Nataša Pirc Musar

FOTO: Nataša Pirc Musar Osebni Arhiv

Na ljubljanski Pravni fakulteti je leta diplomirala leta 1992 s temo Splošni pogoji IATE pri sklepanju letalskih pogodb. Pravosodni izpit pa je opravila leta 1997. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.

Aktivno govori angleško, hrvaško in srbsko.

Vladimir Prebilič

Vladimir Prebilič. FOTO: Jože Suhadolnik

Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1998 na dvopredmetnem programu A - zgodovina in B - geografija. Naslov diplome na zgodovini je: Zgodovina območja Kočevska Reka : (1890-1948), naslov diplome na geografiji pa: Geografska analiza območja Kočevske Reke za potrebe obrambe. Magistriral je leta 2001 na obramboslovju s temo:Temeljni modeli konverzije vojaških objektov : (na primerih ZDA, Velike Britanije in Nemčije). Doktorat je opravil na FDV leta 2004 s tezo: Logistika oboroženih sil Nemčije v času II. svetovne vojne.

Tekoče govori angleško, nemško in hrvaško/srbsko ter pasivno francosko.

Sabina Senčar

Sabina Senčar. FOTO: Jože Suhadolnik

Je zdravnica ginekologinja. Zdravniki za dokončanje študija ne pišejo diplomskega dela v obliki, ki je poznana večini drugih študijev. Oni nadaljuje šolanje na specializacijah.