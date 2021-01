Preskakovanje vrst pri cepljenju? Oglasil se je Janša

Na ljubljansko medicinsko fakulteto letijo hudi očitki. Pred dnevi je v javnost prišla informacija, da so tam cepili tudi druge osebe, domnevno družinske člane nekaterih zaposlenih. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani so prejeli 200 odmerkov cepiva za zaposlene, ki opravljajo delo za strokovno-zdravstveno dejavnost, in tudi organizirali cepljenje. Po cepljenju naj bi ostalo na voljo nekaj odmerkov, ki naj bi jih uporabili za sorodnike nekaterih zdravnikov.



Cepljenje na medicinski fakulteti je po navedbah STA potekalo v organizaciji Zdravstvenega doma Ljubljana, kjer pravijo, da opravijo cepljenje tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki jih institucija, ki cepljenje v mobilni enoti naroči, uvrsti na seznam. Na fakulteti pa so pojasnili, da je zato, ker je poraba cepiva vezana na zelo kratek rok in je bilo torej cepivo treba porabiti, izvajalec cepljenja ponudil možnost cepljenja preostalih odmerkov tudi drugim osebam, ki so se želele cepiti.



Razbremenitev družinskih zdravnikov

Odzvali so se tudi v UKC Ljubljana, kjer so pojasnili, da so do danes proti covidu 19 cepili 4058 oseb. »Poleg redno zaposlenih so med njimi 809 študentov, ki delajo v UKC Ljubljana, zaposleni na medicinski fakulteti, Zavodu za transfuzijsko medicino in ZVD ter prostovoljci Rdečega križa in LPP, koncesionarji v zdravstvu in zaposleni v čistilnem servisu, varnostniki ter vzdrževalci opreme in sistemov, ki opravljajo delo v UKC Ljubljana.«



V nadaljevanju so zapisali, da UKC Ljubljana razpolaga z vso potrebno infrastrukturo, strokovnimi kadri in logistično podporo za uspešno cepljenje, zato so na pobudo zaposlenih zbrali okvirne podatke glede interesa za cepljenje sorodnikov. Pojasnjujejo, da bi se ti sorodniki lahko cepili, ko bi prišli na vrsto glede na svojo ogroženost ali poklic, ki ga opravljajo. Namesto da bi se cepili pri družinskih zdravnikih, bi se lahko tako cepili na cepilnih mestih v UKC Ljubljana. Pravijo, da bi na tak način razbremenili družinske zdravnike, saj bi lahko cepili po 500 oseb dnevno. UKC Ljubljana naj bi v povezavi s tem podal pobudo na NIJZ.



»Mnenje NIJZ je, da imajo v trenutni situaciji, ko je količina cepiva zelo omejena, prednost pri cepljenju zdravstveni delavci in sodelavci ter tisti, stari 80 let in več. Organiziranega cepljenja oseb glede na državno prioritetno listo tako nismo začeli in ga niti ne načrtujemo, dokler ne dobimo tovrstnih navodil in ustrezne namenske kvote cepiva.« Preverjajo, kaj se dogaja

Na novice, da so se lahko cepili tudi sorodniki zdravnikov, se je odzval tudi predsednik vlade, ki je na twitterju zapisal, da zdravstvena inšpekcija že od nedelje preverja te navedbe po celotni državi in v primeru kršitve ukrepa. »Strategija cepljenja z določenimi prioritetnimi skupinami v skladu s smernicami EU je bila sprejeta 3. decembra 2020 in velja za vse izvajalce cepljenja.«

