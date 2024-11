Presežek tokratne homofobične akcije v Mariboru je napis »smrt pedrom« ob vhodu

V noči na nedeljo so neznanci s homofobnimi sporočili popisali vhod mariborske knjigarne Mariborka. Levo ob vratih so s črnim sprejem zapisali »smrt pedrom«, na odtočnem žlebu v neposredni bližini pa so nalepili dve nalepki z napisoma »rod dom bog slovénski réd« in »konec levice slovénski réd«, tudi vratno cerado so porisali z znakom, podobnim kot na nalepkah, je po poročanju N1 sporočila direktorica in glavna urednica založbe VigeVageKnjige, pod okriljem katere deluje Mariborka, Anja Zag Golob.

Levica: Obsojamo napad na knjižnico Mariborka

Na incident so se odzvali v Levici, kjer opozarjajo, da je bila v Mariboru nekaj mesecev po prvem primeru ponovno napadena knjižnica Mariborka.

»Problem Maribora je, da že desetletja ena za drugo propadajo tovarne in druga podjetja. Služb in perspektive ni, ljudje se morajo voziti v Avstrijo ali pa v Ljubljano vsak dan na šiht ali pa za vedno. Mladih je vedno manj in ljudje so jezni. Kdor koli stoji za temi akcijami, pa nam ponuja nekakšen križarski pohod pravih Slovencev proti mavrici in komunizmu. Zakaj? Kaj točno bo to rešilo?«

»V Levici napad obsojamo in pozivamo ljudi, naj ne nasedajo tistim, ki nam ponujajo poceni odgovore in fantazije ter nas namesto ukvarjanja z realnimi problemi skušajo zaplesti v medsebojno sovraštvo,« so še dodali.