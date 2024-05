Preplah med starši: moški v sivem kombiju fotografira otroke in ponuja bombončke

Pisateljica Milena Miklavčič je poobjavila objavo s facebooka in pozvala ljudi, naj bodo previdni. »Samo v opozorilo: po Žireh in okolici se vozi siv mercedes, ki fotografira otroke in ponuja bombončke. Vozi starejši, obrit moški. V Račevi je bil viden okoli 15 ure. Čuvajte otroke,« je zapisala Miklavčičeva na twitterju.

S Policijske postaje Kranj so nam odgovorili, da so bili v ponedeljek popoldan obveščeni, da naj bi se na območju Žirov, z avtomobilom vozil moški, ki naj bi fotografiral in snemal otroke ter jim ponujal bombone.

»Oseba je fotografirala okolico in ne otroke«

Na kraj so takoj odšli policisti in po podatkih, s katerimi razpolagajo, je moški, ki je med svojim delom uporabljal osebni avtomobil, izvajal dogovorjena dela po naročilu naročnika, ki so vsebovala prostorsko fotografiranje in snemanje okolice.

»Po dosedanjem preverjanju oseba ni fotografirala ali snemala otrok in niti jih ni ogovarjala oziroma ni prišlo do nikakršnega stika. Prav tako jim ni ponujala bombonov,« so policisti pomirili zaskrbljene prebivalce.

Kljub temu, da si je zgodbo, kot kaže, nekdo izmislil, pa policisti za razjasnitev vseh okoliščin še zbirajo obvestila in sodelujejo tudi z roditelji otrok ter izvajajo druge aktivnosti, da bi v celoti preverili vse okoliščine prijave.

Po do sedaj zbranih obvestilih niso potrjeni nobeni elementi kaznivih ravnanj.

V sumljivih primerih pokličite policijo

Policisti svetujejo, da o vseh primerih pojava sumljivih oseb ali njihovem sumljivem obnašanju, občani takoj obvestijo policijo na številko 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na št. 080 1200.

»Pomembno je tudi, da ne razširjajo nepreverjenih informacij na družbenih omrežjih. Slednje lahko povzroči strah, paniko in nezaupanje, preden policisti preverimo dejansko stanje,« poudarja tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajič.

Brajič pri tem poudarja, da tudi policisti z predavanji na šolah pogosto osveščajo otroke o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih situacijah. »Otrokom je treba pojasniti, kaj naj naredijo in kam naj se zatečejo v nevarni situaciji. Vedeti pa je treba, da vsak stik ali komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti. Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovorijo na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapletajo, pri tem pa naj ostanejo na varno razdalj oziroma, naj z neznanci nikamor ne hodijo, četudi bi bile njihove ponudbe mamljive«.

Brajič še pravi, da policisti redno nadzirajo šolske poti z namenom, »da bi bili otroci na poti v šolo in iz nje čim bolj varni kar se tiče kriminalitete, javnega reda kot prometne varnosti«.

Pomembno vlogo pa imajo tudi starši, ki naj otrokom pojasnijo, kako se obnašajo z neznanci, a naj pri tem ne strašijo otrok. »Starši naj se ne pogovarjajo z otroki, ko so v medijih v ospredji odmevni primeri ali ko so pod vplivom čustev. Še najbolje je, da preberejo otroku na to temo strip ali knjigo in se pogovorijo z otrokom z mirnim glasom,« pojasnjuje Brajič in poudarja, da bodo policisti »vedno odreagirali v primerih neprimernega vedenja do otrok, vabljenja v vozilo ali ogovarjanja.«