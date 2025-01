»Alen je padel dol. Vsa krvava sem, roke imam čisto krvave. Kri je po tleh,« je Maja Nosan znancu v trenutku, ko so se reševalci borili za življenje njenega partnerja Alena Petka, po telefonu razlagala, v kakšnem stanju je. »Srce mi bo odpovedalo ... Joj, kaj sem naredila ...« In res. Tistega 22. junija lani je Petka okoli treh popoldne v stanovanju v bloku na Trgu svetega Jerneja v Kočevju usodno zabodla s kuhinjskim nožem. Pred tem sta se nekaj prepirala in tudi veliko pila. V nekem trenutku se je v stanju razburjenosti, kot je strnila ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak, odločila, da g...